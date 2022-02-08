加州15日起取消口罩令 未接種者不解禁 洛縣繼續實施

加州官員將於2月15日起，取消完全接種者，在室內公共場所戴口罩的規定。但洛縣仍將繼續戴口罩。圖為洛杉磯華埠今年農曆春節時，華人在街頭攤位上選購口罩。（Getty Images）

隨著Omicron新冠肺炎變種病毒疫情迅速消退，加州 州長紐森 (Gavin Newsom) 辦公室週一宣布，加州將於2月15日起，針對完全注射疫苗 者，取消全州範圍內室內口罩 強制令，但未接種疫苗者人仍需在室內公共場所戴口罩。這項新規定不會對洛杉磯縣產生直接影響，洛縣會繼續實施室內口罩令。

洛杉磯時報報導，然部分專家仍建議，即使加州取消口罩令，人們仍需就是否戴口罩做出個人決定，因未來會出現哪種變種病毒，目前仍有很多不確定性。

加州也取消入醫院陰性要求

這項口罩取消令，適用於沒有當地口罩令的縣，包括南加州的聖地牙哥、橙縣、河濱、聖伯納汀諾，以及中加州的聖荷昆谷（San Joaquin Valley）等。本身有口罩令的縣如洛縣和舊金山灣區大部分地區，將維持戴口罩。加州還將同時取消對訪客在進入療養院和醫院前，必須進行病毒檢測呈陰性的要求。

此措施並不意味著口罩成為過去式。未接種疫苗居民在室內特定環境中，如療養院或搭乘公共交通工具，仍需戴口罩。

加州公共衛生局長亞拉貢（Tomás Aragón）說，Omicron疫情在加州趨緩，五歲以下兒童疫苗即將來到，隨著事情朝正確方向發展，他們正對新冠肺炎防疫措施進行修改，持續替加州制定長期計畫。

官員稱，與此同時，加州還將大型活動出席門檻，分別從室內500人提高至1000人，室外5000人提高至1萬人，然這些活動仍需遵守檢測和疫苗接種認證等要求。

官員同時表示，州府正努力更新校園口罩要求。目前該州K-12年級學生，都需在校園室內戴口罩。

專家認變數多應謹慎

除加州外，康乃狄克、新澤西和俄勒岡等州，也於近期宣布放寬口罩時間表。

然而，一些公共衛生官員對此仍採謹慎態度，因未來幾個月，還可能出現不新的同變種病毒。

在口罩令改變前，加州一些縣開始廢除某些企業的疫苗要求。北加Contra Costa縣5日表示，正研擬取消對室內餐廳、酒吧和健身房顧客的疫苗或檢測要求。

舊金山市也於日前放寬疫苗接種檢測規則，允許某些室內企業讓沒接種疫苗顧客進入，也放寬對已接種疫苗的健身房成員和辦公室人員的口罩令。

但洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer) 表示，該縣要求室內酒吧、酒廠、夜店等顧客接種疫苗。「我們這還有很多病例，做任何事情降低傳播率是合理的。」

洛縣目前有69%居民完全接種，且每三人中就有一人接種加強劑。而未接種疫苗者，仍可通過提出宗教豁免進入商家企業，但須出示陰性檢測證明。目前反對者正收集簽名，迫使地方官員撤銷此限制。

洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）主張取消口罩令，但另一名委員米切爾（Holly Mitchell）則支持該政策，認為戴口罩有助降低疫情傳播。

二至四歲口罩仍是最佳保護

舊金山加大醫學院傳染病專家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）認為，自己可能會持續在擁擠的室內戴口罩，如好市多等商場。他並指出，自己10月接種加強劑後，抗體可能會再次減弱。

舊金山加大傳染病學副教授Sarah Doernberg說，「我們需更多時間了解未來會發生什麼，取消口罩規則有點為時過早。」

兒科醫師Rutherford也警告，不要過早取消教室內與日托中心的口罩令，對沒有疫苗許可的二至四歲兒童來說，口罩仍是最好的保護。專家指出，兒童疫苗接種率低仍是個問題，洛縣只有32%五歲至11歲兒童接種疫苗，舊金山則有73%同齡兒童，至少接種一劑疫苗。