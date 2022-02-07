失去味覺嗅覺 檢測卻陰性 原因在這裡

江華認為，感染症狀明顯但快速測試陰性時有發生，測試時間、取樣誤差、試劑盒敏感性等都會造成。（江華提供）

洛杉磯一對華人夫婦不久前出現明顯的新冠感染症狀，妻子連續高燒不退，丈夫喪失味覺嗅覺，但他們的快速檢測 結果卻都是陰性。醫學專家認為，陰性不代表沒有感染，很可能在自己在家測試時某些環節出了問題，而本案很是典型的「假陰性」，需要再做檢測證實。

亞凱迪亞 市（Arcadia）居民張女士，11月底出現嚴重的高燒不退，據她陳述每天發燒至華氏104度，連續一周都是如此，渾身酸痛，丈夫退燒後出現味覺嗅覺喪失，至今一個多月仍未恢復。自夫妻倆出現症狀後，他們第一時間在家做了自我檢測，結果卻是陰性。

美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華認為，像張氏夫婦這樣的病例，感染症狀明顯但快速測試陰性的情況時有發生，因為影響的因素很多，包括測試時間、取樣誤差、試劑盒敏感性等都會造成。江華說，新冠檢測假陰性機率比較高，依不同的檢測盒而不同，疫情嚴重時，假陰性率就會升高，可以高達30%。

江華還指出，所有新冠症狀都不是新冠特異症狀，其他疾病也可以有相同症狀，千萬不能忽視。如果症狀持續，一定要做進一步檢查，以免耽誤其他疾病的及時診斷和治療，在排除其他疾病後，如果仍懷疑是新冠，可以考慮做血清抗體測試證實一下。

張女士出現新冠症狀後，因自我檢測顯示陰性，第二天就正常去公司上班。但江華認為，民眾無論檢測是否陽性，只要有新冠類似症狀出現時，都應居家隔離，不要去工作場所上班。

南加州 流行病專家黃重德認為，嗅覺味覺喪失是新冠症狀的典型表現，民眾做的快速檢測，通常是檢查病毒抗原，患者一般在感染兩至三天後才能檢測出陽性，有些病例甚至在感染十至12天後才呈現陽性。

黃重德說，如果出現新冠症狀，自我檢測卻是陰性，面對這樣的情況不能掉以輕心，應選擇幾天後重新檢測確定結果，或採取PCR核酸檢測，更準確地判斷患者的真實感染情況。