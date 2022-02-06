洛縣新冠住院者再降 衛生局籲持續戴口罩

洛縣新冠住院人數持續下降。（美聯社）

根據加州政府的數字，洛杉磯縣新冠住院病人5日直降200人，從前一天的3233人減少至3012人。洛縣 新冠住院人數已經連續降了數周。

洛縣5日的3012新冠住院病人中，有616人為ICU病人，比前一天的652人有所下降。有不少人都是因其他身體原因來醫院，做了檢測後才發現得了新冠。

洛縣5日新增84名新冠死亡病例，新增9997確診病例。這是洛縣近幾個月來單日新增確診病例首次降到萬人以下。不過也有可能因周末延遲上報導致了數字偏低。目前洛縣累積有新冠確診人數272萬216人，累積死亡人數為2萬9364人。

洛杉磯縣衛生局局長費若告誡民眾，如果想結束今年冬季疫情高峰，就要堅持防疫措施，包括戴口罩 ，必要時做新冠檢測，不去不戴口罩的聚會，遠離未接種疫苗 的民眾，積極接種疫苗等。

然而有民眾質疑洛縣的口罩強制令，有照片顯示SoFi體育場的球迷有大批不戴口罩。

洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）表示，鑑於民眾疲於口罩令，應該重新考量口罩令的價值。但是洛縣縣政委員主席Holly Mitchell則表示，在傳播率下降到一定數值前，口罩令將一直存在。

費若此前表示，如果新冠住院人數連續七天下降至2500人以內，將考慮解除口罩令。

根據洛杉磯縣衛生局網站，洛縣一周平均檢測陽性率5日將至5.7%，4日和3日分別是6.4%和6.7%。截至3日，洛縣五歲以上符合打疫苗資格的人群中，有82%至少注射一針，有73%注射了兩針或完整接種疫苗，有34%打了加強針。數據顯示，五歲至11歲為疫苗注射率最低的人群，只有32%注射了一針疫苗，23%完整注射了疫苗。