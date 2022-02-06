遊民各有故事 微弱燈火互取暖

被遊民占據的廢棄韓資醫療大樓。（記者啟鉻／攝影）

位於韓國城732 S. Vermont Ave.一棟廢棄的大樓內，微弱的燈火中，是無家可歸者棲身之處。他們在裡面「接水、接電、煮食」，睡著斑駁的床墊，有時互相幫助，在來來去去的人中，自成一格創建了無家可歸者的小型社區。

這棟滿是塗鴉的廢棄大樓周圍有著一個大標誌：佛蒙特牙科集團（Vermont Dental Group Implant Center）。住在裡面的人，都有著自己的故事。

●靠回收 一天可賺40、50元

正門進去左邊第一扇門後面，住著古巴 （Cuba）與賽吉奧（Sergio）。

洛杉磯 時報報導，這對夫妻八年前在麥克阿瑟公園（MacArthur Park）相遇。房間內掛著童話般的小燈，寶特瓶內有株小植物，裝滿可回收物品的購物車，在房間入口附近。

52歲古巴的名字叫Felipe Diaz Acosta，但大家叫他古巴，1982年來到美國時才13歲。「我和母親處不好」他說，「她不想讓大家知道我是同性戀。」

之後來到寄養家庭到了賓州，輾轉又來到加州 。每天，古巴到街上收集回收物品，「幸運的話，一天可得到40元或50元。」賽吉奧則留在住處，以防財物被縱火或被偷。

大樓北端一個房間內，是托瑞斯（Alex Seijas-Torres）與他的狗Loba的住處。

流淌的拉丁柔和音樂中，托瑞斯說，2009年他與姐妹和母親，從瓜地馬拉來到美國。兩年後他輟學，約在同時，他開始吸食冰毒，自此後，他無家可歸。

儘管姐妹和母親住在這棟大樓不遠處，但他不願與他們在一起。

●自己接電 從消防栓引水

來到大樓幾個月後，他發現建築物西北角外的地面上冒出電線，開始「黑線對黑線，白線對白線」，替那裡的居民帶來最重要的電力。

有電，意味著他能替手機充電，透過揚聲器播放著喜愛的歌曲。

居民並發現他們可從大樓消防栓引水，如此一來，水、電基本都有了。

有時，托瑞斯會打些零工賺錢買食物，有時母親、姐妹會帶些麵包、雞蛋、玉米餅給他等。他通常用瓦斯爐煮東西。

採訪當天他剛好需打火機，他到門外叫著「黑手黨（Mafia )，打火機？」一名非裔男子居民走進來，遞給他一個打火機。

黑手黨名叫戈麥斯（Joe Alexander Gomez），去年11月搬入大樓，兩年前他的伴侶生產時，與女嬰雙雙去世後變得無家可歸。

他與冰毒鬥爭著，但曾經當過軍人的他，卻十分照顧裡面的居民。然幾個月後，他與其中一位居民發生爭執後，搬到奧林匹克大道上一個帳篷營地中。

●知道即將被趕 惴惴不安

一些居民是建築物的常客，其他人則來來去去。其中一位喬治（George），照顧著一位名叫Wicky的殘障婦女，卡拉（Carla）是眾所周知的脾氣暴躁女人。

廢棄醫療大樓火災前情形。（谷歌）

這棟建築興建於1999年，2000年2月，由730 Vermont Venture LLC以超過1000萬元價格購買。2021年5月，洛市批准該處一個七層、80個單位混合用途建築計畫。

同年11月13日，建築物出現兩張傳單，「不安全請勿占用」的內容，裡面的居民感到不安。

建案計畫批准，加上近期發生的一場大火，他們知道住在大樓的時間即將結束，拆遷許可可能很快生效，建築物可能在幾天內倒塌。

「如果城市接管這棟樓，我不知道我會去哪」古巴說，「這是我的家，我的地方」。