洛杉磯市中心韓國城醫療廢墟 成了遊民家

院內還有一名年屆七旬遊民居住帳篷。（記者啟鉻／攝影）

幾乎遍布遊民露宿帳篷的南加 州洛杉磯 市中心，有一個在南加新冠肺炎疫情爆發後，興起的遊民社區，就位於韓國城（Koreatown）的一棟廢棄牙醫醫療大樓內。在長達近一年時間裡，這裡被部分遊民占據，成為相對固定居所，進而形成了一個遊民社區。不久前這裡發生一場火災，或與遊民用電不慎導致。

影音來源：記者 啟鉻

記者日前探訪這個著名遊民社區，看見建築物多半被燒毀。目前在建築內僅有一戶遊民居住，還有另外兩名遊民，分別居住在院內，以及院外街道上。

廢棄建築物內還有兩名男性遊民搭伙居住。（記者啟鉻／攝影）

這棟廢棄牙醫醫療大樓，位於洛杉磯市中心韓國城S. Vermont街與Leeward路交匯處東北角。建築正門上方有標記：Vermont Dental Group，原先也是韓裔牙醫的營業場所。院落周邊是圍欄，院內堆滿垃圾及各種遺棄物，包括無法使用的舊家具、衣物、空酒瓶、廢棄家電等。面向西的正門已經封死，從向南的側門可以進入。側面人行道上有遊民搭起的帳篷。院落靠近入口也有藍色帳篷，旁邊有椅子，說明這裡有遊民居住。

先前遊民居住房間。（記者啟鉻／攝影）

在院子裡垃圾旁站著三名穿垃圾清運公司制服的工作人員，他們說，來自當地垃圾清運公司，街道上停靠一輛他們駕駛的清運垃圾車。其中一位工作人員說，他們正在著手對這裡垃圾清運，具體日期尚無確定。建築物內垃圾也需處理，但需要將剩餘遊民移走。

●最盛時聚居幾十名遊民

這棟被遊民占據的牙醫大樓，無論外部及內部都布滿了塗鴉，即使火災後，這些塗鴉依然能夠看得很清楚。在大樓入口左邊的一個房間裡，住著一戶遊民，其它部分均被火災破壞，很多屋頂部分都已經沒有遮擋。而從一片狼藉的屋內物品，可以確定，這些廢棄房間內，火災發生前多被遊民占據，作為居所。這裡火災前，據說最多時有幾十名遊民居住。

院內堆滿遊民丟棄物。（記者啟鉻／攝影）

入口左邊房間門開著，屋內有燈光，從擺放音響中傳出很大的音樂聲。記者詢問是否有人，沒有人應答。據說，這裡住著一對男性伴侶，一名非裔和一名西裔。兩人於多年前在市區一處公園相遇，這樣就開始進出成雙成對了，互相依靠。原本是醫療大樓辦公室，他們作為居室，其中有雙人床，還有堆積很多的各種家具、電器。其中非裔男子平時撿拾一些塑膠瓶等可以回收物品，好的時候每天可以賺到40元至50元。

遊民原先居住的地方發生火災，一片狼藉。（記者啟鉻／攝影）

由於發生火災，其它先前住著建築物內的遊民都各自散去。在院落內還有一名西裔遊民搭的藍色帳篷，旁邊還有一輛腳踏車。這名不願透露姓名遊民年近七旬。記者探訪時，他就坐在街對面的椅子上。見到記者，神色很警覺。他說，不久前這棟廢棄建築物發生火災。不過他現在住在院子裡，已經感覺沒有危險了。他們這些遊民已經將這裡當成自己的家。對於媒體提到「homeless」他顯得很生氣。他不認為自己是無家可歸。他氣急舉起拳頭，似乎要表達憤怒。

清運公司工作人員商議如何清理垃圾。（記者啟鉻／攝影）

●即將改建成商住混合大樓

據暸解，這棟被遊民占據的建築物建於1999年，於2020年2月被一家公司以逾1000萬元價格收購。2021年5月，洛杉磯市都市計畫局通過建案，準備在這裡建設一棟七層、80個單位商住混合大樓，包括40個一室公寓，69個停車位，及76個腳踏車停放處。該建案是洛市以公共交通為導向社區規畫一部分，該計畫允許開發商，根據建案與公交車站距離建設高密度項目，但前提是建商為低收入者提供平價居住。

不久前火災，將屋頂燒穿，居住的遊民大部分離開。（記者啟鉻／攝影）

對於該建築物不久前發生火災，原因尚未公布。不過有附近居民說，或與居住遊民隨意搭接電路有關，因為有了電路，他們就可以在室內充電、取暖、做簡單飯食等。從這裡步行不到十分鐘，就可以到達一處教會。教會前也有遊民露宿，據說遊民可以經常獲得教會施捨。

加州 現在有無家可歸者（遊民、街友）超過16萬人。僅在洛杉磯市中心就有遊民近5萬人，部分遊民來自其它各州，導致南加州遊民數量持續增加。南加遊民較多集中在洛市中心、聖塔莫尼卡市、橙縣、聖地牙哥等地。