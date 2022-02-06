我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

洛杉磯市中心韓國城醫療廢墟 成了遊民家

記者啟鉻／洛杉磯報導
院內還有一名年屆七旬遊民居住帳篷。（記者啟鉻／攝影）
院內還有一名年屆七旬遊民居住帳篷。（記者啟鉻／攝影）

幾乎遍布遊民露宿帳篷的南加洛杉磯市中心，有一個在南加新冠肺炎疫情爆發後，興起的遊民社區，就位於韓國城（Koreatown）的一棟廢棄牙醫醫療大樓內。在長達近一年時間裡，這裡被部分遊民占據，成為相對固定居所，進而形成了一個遊民社區。不久前這裡發生一場火災，或與遊民用電不慎導致。

影音來源：記者 啟鉻

記者日前探訪這個著名遊民社區，看見建築物多半被燒毀。目前在建築內僅有一戶遊民居住，還有另外兩名遊民，分別居住在院內，以及院外街道上。

廢棄建築物內還有兩名男性遊民搭伙居住。（記者啟鉻／攝影）
廢棄建築物內還有兩名男性遊民搭伙居住。（記者啟鉻／攝影）

這棟廢棄牙醫醫療大樓，位於洛杉磯市中心韓國城S. Vermont街與Leeward路交匯處東北角。建築正門上方有標記：Vermont Dental Group，原先也是韓裔牙醫的營業場所。院落周邊是圍欄，院內堆滿垃圾及各種遺棄物，包括無法使用的舊家具、衣物、空酒瓶、廢棄家電等。面向西的正門已經封死，從向南的側門可以進入。側面人行道上有遊民搭起的帳篷。院落靠近入口也有藍色帳篷，旁邊有椅子，說明這裡有遊民居住。

先前遊民居住房間。（記者啟鉻／攝影）
先前遊民居住房間。（記者啟鉻／攝影）

在院子裡垃圾旁站著三名穿垃圾清運公司制服的工作人員，他們說，來自當地垃圾清運公司，街道上停靠一輛他們駕駛的清運垃圾車。其中一位工作人員說，他們正在著手對這裡垃圾清運，具體日期尚無確定。建築物內垃圾也需處理，但需要將剩餘遊民移走。

●最盛時聚居幾十名遊民

這棟被遊民占據的牙醫大樓，無論外部及內部都布滿了塗鴉，即使火災後，這些塗鴉依然能夠看得很清楚。在大樓入口左邊的一個房間裡，住著一戶遊民，其它部分均被火災破壞，很多屋頂部分都已經沒有遮擋。而從一片狼藉的屋內物品，可以確定，這些廢棄房間內，火災發生前多被遊民占據，作為居所。這裡火災前，據說最多時有幾十名遊民居住。

院內堆滿遊民丟棄物。（記者啟鉻／攝影）
院內堆滿遊民丟棄物。（記者啟鉻／攝影）

入口左邊房間門開著，屋內有燈光，從擺放音響中傳出很大的音樂聲。記者詢問是否有人，沒有人應答。據說，這裡住著一對男性伴侶，一名非裔和一名西裔。兩人於多年前在市區一處公園相遇，這樣就開始進出成雙成對了，互相依靠。原本是醫療大樓辦公室，他們作為居室，其中有雙人床，還有堆積很多的各種家具、電器。其中非裔男子平時撿拾一些塑膠瓶等可以回收物品，好的時候每天可以賺到40元至50元。

遊民原先居住的地方發生火災，一片狼藉。（記者啟鉻／攝影）
遊民原先居住的地方發生火災，一片狼藉。（記者啟鉻／攝影）

由於發生火災，其它先前住著建築物內的遊民都各自散去。在院落內還有一名西裔遊民搭的藍色帳篷，旁邊還有一輛腳踏車。這名不願透露姓名遊民年近七旬。記者探訪時，他就坐在街對面的椅子上。見到記者，神色很警覺。他說，不久前這棟廢棄建築物發生火災。不過他現在住在院子裡，已經感覺沒有危險了。他們這些遊民已經將這裡當成自己的家。對於媒體提到「homeless」他顯得很生氣。他不認為自己是無家可歸。他氣急舉起拳頭，似乎要表達憤怒。

清運公司工作人員商議如何清理垃圾。（記者啟鉻／攝影）
清運公司工作人員商議如何清理垃圾。（記者啟鉻／攝影）

●即將改建成商住混合大樓

據暸解，這棟被遊民占據的建築物建於1999年，於2020年2月被一家公司以逾1000萬元價格收購。2021年5月，洛杉磯市都市計畫局通過建案，準備在這裡建設一棟七層、80個單位商住混合大樓，包括40個一室公寓，69個停車位，及76個腳踏車停放處。該建案是洛市以公共交通為導向社區規畫一部分，該計畫允許開發商，根據建案與公交車站距離建設高密度項目，但前提是建商為低收入者提供平價居住。

不久前火災，將屋頂燒穿，居住的遊民大部分離開。（記者啟鉻／攝影）
不久前火災，將屋頂燒穿，居住的遊民大部分離開。（記者啟鉻／攝影）

對於該建築物不久前發生火災，原因尚未公布。不過有附近居民說，或與居住遊民隨意搭接電路有關，因為有了電路，他們就可以在室內充電、取暖、做簡單飯食等。從這裡步行不到十分鐘，就可以到達一處教會。教會前也有遊民露宿，據說遊民可以經常獲得教會施捨。

加州現在有無家可歸者（遊民、街友）超過16萬人。僅在洛杉磯市中心就有遊民近5萬人，部分遊民來自其它各州，導致南加州遊民數量持續增加。南加遊民較多集中在洛市中心、聖塔莫尼卡市、橙縣、聖地牙哥等地。

南加 洛杉磯 加州

上一則

遊民各有故事 微弱燈火互取暖

下一則

洛縣新冠住院者再降 衛生局籲持續戴口罩

延伸閱讀

只要達標 洛縣口罩令擬逐步放寬

只要達標 洛縣口罩令擬逐步放寬
紐約客談╱帝國之都 吸引力不再

紐約客談╱帝國之都 吸引力不再
地主允許搭設 休士頓波芒市古蹟區遊民帳篷難取締

地主允許搭設 休士頓波芒市古蹟區遊民帳篷難取締

紐約客談／亞當斯遊民問題搖擺不定 華社應警惕

紐約客談／亞當斯遊民問題搖擺不定 華社應警惕
深入洛杉磯市中心遊民窟 記者險遭攻擊...

深入洛杉磯市中心遊民窟 記者險遭攻擊...

變卦？ 亞當斯暗示建更多遊民所 批「聖牛」街區不擔責

變卦？ 亞當斯暗示建更多遊民所 批「聖牛」街區不擔責

熱門新聞

華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-05 13:40
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

2022-01-31 15:51
華人過春節少不了去朋友親戚家聚會，要不要給孩子紅包成為發愁的問題。（記者張宏／攝影）

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

2022-02-02 01:20

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理