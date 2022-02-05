南加華人剛搬新家 11個空氣開關就被盜

同社區多戶華人失竊， 案發時出現的嫌疑車輛。（監控截屏）

南加 內陸華人 前不久買下一幢獨棟房屋，搬進去才幾天就有小偷上門，不僅撬掉家中的電表盒，還偷走十幾個空氣開關(breaker，帶漏電保護的小型斷路器)，導致家中斷電斷網。再向社區打聽，結果發現鄰居最近一段時間都被小偷光顧過，而且失竊的都是華人住戶。

影音來源：被害人提供／記者邵敏後製

張女士一家最近在聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）購置了一處新房，一家人開心入住，可沒想到搬進新家沒幾天，1月22日（周日）凌晨就發生盜竊案件。據張女士敘述，案發那晚風特別大，她一早起來發現家中斷電斷網絡，一檢查原來是電表盒被人撬了，裡面多個空氣開關不翼而飛，「這些盜賊非常有經驗，偷走我們11個貴的空氣開關，留下十幾個便宜的。」

1月22日凌晨，安大略市新建小區的華人家被偷11個空氣開關。（張女士提供）

在案發現場附近，張女士找到被剪斷的鎖，「我們家特意給電表盒安裝了一個8級的防盜鎖，因為當時裝空氣開關的師傅提醒過，一定要把電表盒鎖上防止被偷，沒想到裝好的第三天就被撬了。」案發後，張女士檢查家中的監控錄像，發現當天凌晨5時左右，一輛可疑車輛出現在鄰居家門口，「這戶人家還沒有入住，那個時間點出現這部車非常可疑，但監控沒有拍到嫌疑人，感覺盜賊事先踩過點，行竊時避開了監控探頭。」

空氣開關被盜發生在安大略市一個新建的小區內，該小區有30多戶，基本都是華人，入住率不是很高，有些房子還在建。據張女士反映，就在她家被偷的同一天凌晨，鄰居家也被偷了十五六個空氣開關。而同小區的另一名華人S女士反映，他們家的空氣開關不久前也曾失竊過。

S女士說，盜竊案發生在1月14日，距離張女士家被盜的一周前，當天中午一家人出門買東西時，小偷迅速上門盜走七個空氣開關，「從監控看，案發是在中午12時26分左右，一輛紅色的嫌疑車輛突然倒車停在家門口，我們家的電表盒當時還沒上鎖，小偷應該很有經驗，一分鐘就得手開車離開。」對比同一小區兩家的監控圖像，可以發現案發時出現的嫌疑車輛非常相似，被害人懷疑這些盜竊案件應該都是同一盜賊所為。

電表盒上安裝的8級防盜鎖被剪斷。（張女士提供）

剛搬進新家就被盜，張女士直呼倒霉，案發後馬上報警，但報警似乎不管用。據她所知，不光他們居住的這個新小區，附近幾個城市也頻繁發生空氣開關被盜的類似案件，張女士猜測會不會也是同一團夥所為，「對於這些金額不大的盜竊案，警方不一定重視，即便抓了人可能很快也會放掉，倒霉的是我們這些受害者。」

張女士被盜11個空氣開關，加上人工安裝費，大概1000元左右，案發後，她說自己不會再購買貴的空氣開關，索性買些便宜的，「便宜的盜賊看不上，或許就不會下手，說實話，被偷了一次感覺防不勝防，我們考慮養狗，如果小偷再來，狗叫可能會有些幫助。」