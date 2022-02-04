我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

疑為華人治療師 頻出拳毆打自閉女 視頻全記錄

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
Yuen和女孩坐在沙發上行為訓練，多次出拳襲擊女孩。（KTLA5）
Yuen和女孩坐在沙發上行為訓練，多次出拳襲擊女孩。（KTLA5）

洛杉磯一名患嚴重自閉症的16歲少女，去年遭受一名行為治療師毆打，虐待過程被視頻拍下。代表受害者家庭的律師周一已向洛縣高等法院提起相關訴訟。從該治療師的英文姓氏來看，很可能是華人。

該訴訟針對行為治療師Kevin Yuen及其雇主加州兒科與家庭服務 (CAL-PEDS) ，原告律師認為，被告疏忽了保護客戶的責任。受害者是一名不會說話的16歲女孩Marcela Verdugo，患有Dandy Walker畸形綜合症、嚴重自閉症等，她一直通過CAL-PEDS 接受家庭行為治療。

襲擊發生時，Yuen已擔任受害者的家庭行為治療師約18個月。受害者母親注意到，女兒脖子和背部有瘀傷，並在一次兩小時的行為訓練中，目睹治療師咄咄逼人地抓住女孩手臂。母親還注意到，每當治療師到來時，女兒的行為就會發生變化，例如退縮、掩飾自己。出於對女兒安危及行為異狀的擔憂，受害人母親在客廳安裝了一部隱藏式攝像機，記錄治療師和女兒間互動。2021年6月14日的一次行為治療上，攝像機拍下了治療師Yuen對女孩身體攻擊的視頻。

家庭治療師上門服務特殊兒童，卻毆打虐待頻頻出拳。（KTLA5）
家庭治療師上門服務特殊兒童，卻毆打虐待頻頻出拳。（KTLA5）

視頻顯示，Yuen和受害者坐在沙發上做行為訓練，他多次出拳毆打女孩的臉，襲擊後還檢查對方女孩子臉上是否有明顯傷痕。

「第一次看到視頻時，我非常震驚、生氣並感到憤怒。」受害者律師在新聞稿中寫道，「Yuen用左拳打女孩右側臉，然後檢查她的臉是否有痕跡，當女孩害怕想從他身邊退開時，Yuen又用力抓她的腰，捏她的皮膚。期間Yuen還檢查自己的拳頭，是否有跡象表明曾毆打女孩，之後他繼續進行治療，就像什麼都沒發生一樣。」

Yuen襲擊後檢查對方是否有明顯損傷。（KTLA5）
Yuen襲擊後檢查對方是否有明顯損傷。（KTLA5）

Yuen已於2021年6月24日被捕，以危害兒童的重罪、可能造成重大身體傷害的方式襲擊他人的重罪起訴。這些指控後來減為一項危害兒童的輕罪，Yuen被判處四年緩刑，以及完成為期52周的虐待兒童治療計畫，並在緩刑期間不得從事兒童服務工作。

被害人家庭目前對Yuen和CAL-PEDS提起民事訴訟，由於Yuen的身體虐待和攻擊性行為，受害者遭受了嚴重和永久性的傷害，他們正在為過去和未來的痛苦，以及治療帶來的經濟損失索取賠償。

CAL-PEDS指出，「我們近40年的業務中從未發生過這樣的事件， 看到視頻時非常震驚，立即解雇這名員工，我們正在與執法部門充分合作。」

當女孩害怕想退開時，Yuen又用力抓她的腰，捏她的皮膚。（KTLA5）
當女孩害怕想退開時，Yuen又用力抓她的腰，捏她的皮膚。（KTLA5）

加州 洛縣 洛杉磯

上一則

超級盃13日開打 9大看點別錯過

下一則

洛市調漲基本工資 7月1日起時薪16.04元

延伸閱讀

10隻活「犀牛鬣蜥」寄香港 新州男謊稱「玩具」吃官司

10隻活「犀牛鬣蜥」寄香港 新州男謊稱「玩具」吃官司
視頻全記錄：家庭治療師毆打虐待特殊兒童

視頻全記錄：家庭治療師毆打虐待特殊兒童

男引誘自拍鹹溼片 少女沒拿到錢才知上當

男引誘自拍鹹溼片 少女沒拿到錢才知上當
館長罵吳宗憲「你什麼洨」 二審判賠80萬臉書道歉3天

館長罵吳宗憲「你什麼洨」 二審判賠80萬臉書道歉3天
紐約警1死1重傷 偷襲兇嫌為重罪緩刑犯 曾傳播反警訊息

紐約警1死1重傷 偷襲兇嫌為重罪緩刑犯 曾傳播反警訊息
紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

熱門新聞

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

2022-01-31 15:51

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村