國稅局警告 短信、電話等5種詐騙須防範

電子郵件網路釣魚詐騙示意圖 (GettyImages)

報稅 季已至，國稅局 （IRS）提醒民眾警惕可能出現的失業類相關欺詐，全年都應保護個人身份和財務資訊，並提防騙子冒充國稅局人員或其他手段詐財，可能涉及短信、電子郵件以及電話等通訊工具和社交媒體。

美國國稅局局長Chuck Rettig表示，已有騙子用逼真的電子郵件和與報稅退稅相關的短信進行欺詐，留意這些常見的騙局，可以保護大家免於成為身份盜竊的受害者，也可以保護自己的個人資訊，避免其被盜後用於欺詐性報稅和退稅。

短信詐騙 ：騙子發送短信到納稅人的手機，內容涉及新冠疫情以及╱或「刺激計畫補助金」。消息通常包含虛假鏈接，聲稱是國稅局網站或其他線上工具。在未經請求、沒有預期的情況下收到可疑短信後，不要點擊鏈接或打開附件，無論該短信聲稱是來自國稅局、州稅務機構還是稅務領域的任何其他人。

失業相關欺詐：留意從未申請過的失業補助金或其他福利的申請，有組織犯罪團夥利用盜竊的身份資訊進行欺詐性失業補助金申請，各州案件都激增，犯罪分子正在這些盜竊的身份來欺詐性地騙取福利。

電子郵件網路釣魚詐騙：國稅局不會通過電子郵件來聯繫納稅人，並向其索取個人或財務資訊。在大多數情況下，國稅局會通過美國郵政局郵寄普通信件聯繫納稅人。如果納稅人收到未經請求的欺詐性電子郵件，看似來自國稅局或是自稱與國稅局密切相關的專案，請將其作為附件發送至 [email protected]。國稅局官網 IRS.gov上的報告網路釣魚，和線上騙局頁面提供完整的詳細資訊。

電話詐騙：國稅局不會使用預先錄製的語音，留下口氣緊迫或帶有威脅性的資訊。在電話詐騙的許多手法中，受害者會被告知如果他們不回電，就會對其發出逮捕令。其他口頭威脅包括執法部門介入、驅逐出境或吊銷執照。

犯罪分子可以偽造或「 假冒」來電號碼，使其顯示為全美任何地方的號碼，包括國稅局辦公室，阻止納稅人驗證真實的電話號碼。欺詐者還會假扮當地警察局、州機動車輛部門、聯邦機構和其他機構，以此說服納稅人相信該來電是合法的。

美國國稅局（及其授權的私人收銀機構）絕不會致電要求使用特定付款方式立即付款，例如預付借記卡、禮品卡或電匯。國稅局不會要求納稅人使用這些方法繳納稅款；威脅要立即派出當地員警或其他執法機構，逮捕未繳稅的納稅人；在不給納稅人機會質詢或對所欠金額進行上訴的情況下就要求其繳納稅款；在電話上詢問信用卡或借記卡號碼。