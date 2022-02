罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女,要她們「滾回中國」(ABC)

河濱縣女教師辱罵亞裔 的畫面,正在TikTok與Instagram平台上瘋傳,點閱率已達數百萬,也引發亞裔團體諸多批評,認為這樣的言詞根本不把亞裔當美國人看。

來自坦密庫拉市(Temecula)Sandra Miller日前在橙縣新港灘(Newport Beach)的購物中心Fashion Island向兩名亞裔女性開罵,她說「美國是個自由樂土!滾回中國去!」(America is a free country! Go back to China!)。她先前還說,要亞裔別再散播新冠病毒了。

影片中,還可以聽到亞裔拍攝者對兩名當事人說:「我們根本不是華人」。

Sandra Miller任教於坦密庫拉市的Linfield Christian School,校方在得知此事後立刻決定革職。聲明指出,校方已經與當事人談過事件經過,並決定將她革職,因為她的發言不符合學校信念,也無法成為學生的表率。

Sandra Miller的先生在聖地牙哥 縣科羅納多市府擔任公務員,目前已被停職,等候獨立全面與公正的調查。兩人在上車離去前還曾討論,對方是不是在罵她們,先生則說他不知道,他又不懂中文。Sandra Miller就說了,美國是個自由樂土!滾回中國去!

亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice)執行長Connie Chung Joe強調,新冠疫情 造成的厭亞情緒仍在,她希望女教師知道自己的言詞有多傷人,「滾回中國」這句話,只代表亞裔再怎麼努力,都不是純種的美國人。