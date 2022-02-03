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罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

編譯組╱綜合報導 
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

河濱縣女教師辱罵亞裔的畫面，正在TikTok與Instagram平台上瘋傳，點閱率已達數百萬，也引發亞裔團體諸多批評，認為這樣的言詞根本不把亞裔當美國人看。 

來自坦密庫拉市（Temecula）Sandra Miller日前在橙縣新港灘（Newport Beach）的購物中心Fashion Island向兩名亞裔女性開罵，她說「美國是個自由樂土！滾回中國去！」（America is a free country! Go back to China!）。她先前還說，要亞裔別再散播新冠病毒了。 

影片中，還可以聽到亞裔拍攝者對兩名當事人說：「我們根本不是華人」。

Sandra Miller任教於坦密庫拉市的Linfield Christian School，校方在得知此事後立刻決定革職。聲明指出，校方已經與當事人談過事件經過，並決定將她革職，因為她的發言不符合學校信念，也無法成為學生的表率。 

Sandra Miller的先生在聖地牙哥縣科羅納多市府擔任公務員，目前已被停職，等候獨立全面與公正的調查。兩人在上車離去前還曾討論，對方是不是在罵她們，先生則說他不知道，他又不懂中文。Sandra Miller就說了，美國是個自由樂土！滾回中國去！ 

亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）執行長Connie Chung Joe強調，新冠疫情造成的厭亞情緒仍在，她希望女教師知道自己的言詞有多傷人，「滾回中國」這句話，只代表亞裔再怎麼努力，都不是純種的美國人。 

女教師要亞裔滾回中國。（ABC）
女教師要亞裔滾回中國。（ABC）
女教師要亞裔滾回中國。（ABC）
女教師要亞裔滾回中國。（ABC）

亞裔 疫情 聖地牙哥

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