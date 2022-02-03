南加「大風」警告持續到周末 恐有局部災害

南加州各地區強風回歸警告，風況將持續到周末。（KTLA5）

新一輪強風從2日（周三）起刮向南加州 ，預計大風持續到周末，可能會造成局部破壞性災害。

根據國家氣象局（NWS）的數據，周三從北到西北的聖塔安娜焚風（Santa Ana winds）穿過南加 州，晚間轉向東北。

周四中午前，聖伯納汀諾縣（San Bernardino）和河濱縣（Riverside）的部分地區，以及洛杉磯 縣的山區已經發布大風警告，預計風速為每小時25哩至45哩，部分地區陣風高達每小時70哩。

相關視頻顯示，周三清晨，庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga） 和芳塔那（Fontana）地區刮起了強風。洛杉磯、范杜拉縣（Ventura County）和橙縣(Orange County)地區也發布了風力警告。據氣象局稱，預計風速將在每小時20哩至55哩之間，可能會有更高的陣風。

當局警告，民眾駕駛車輛要注意強風帶來的危險，以及大風可能導致樹木和電線桿被吹倒。

據氣象局稱，周三、周四天空晴朗，但氣溫相對較低，一些內陸地區的氣溫只有50多度，預計周六和周日氣溫將回升，但陣風將持續。