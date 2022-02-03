我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

實體銀行「倒閉潮」去年創新高 加州倒最多

洛杉磯訊
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

新冠疫情和經濟萎縮重創百業，銀行業也不能倖免，2021年全國實體銀行倒閉創歷史新高，其中加州的實體銀行倒閉數量在過去登全國榜首。

据最新的經濟報告，2021年全美銀行在各地的分行關閉數量比2020年增加了38%，創歷史新高。加州2021年有269家銀行净虧損，比其他任何州都多，居全國榜首。其次密西根州（Michigan），有247家銀行資不抵債倒閉；第三是紐約州，有221家銀行虧損倒閉。排在全美前五位的還有佛羅里達州，倒閉192家；伊利諾州倒閉153家。

標準普爾全球營銷情報分析顯示，在新冠疫情大流行的兩年，全美銀行將近4000家分行倒閉，同時有將近1000家分行新開。全國2927家銀行分行連續兩年虧損上升。標普全球分析師Zach Fox和Umer Khan在報告中表示，一是因為疫情使得更多消費者轉向採用移動和數字渠道處理個人財務，二是因為利率使得人們重新考慮開支，導致銀行面臨艱難的經營環境。

根據報告，關閉最多銀行分行的是：Wells Fargo & Co.，淨關閉267家分行，佔其總數4894家的5.46%；U.S. Bancorp，淨關閉257家分行，占其總數2572家的10%；Truist Financial Corp.，淨關閉234家行，佔其總數2553家的9.17%；Huntington Bancshares Inc.，淨關閉221家分行，佔其總數1445家的15.29%；美國銀行（Bank of America），淨關閉166家分行，佔其總數4084家的4.06%。

報告稱，其他銀行開設了數十家分行，「因為貸方繼續使用零售分行作為營銷和消費者獲取工具，而更多消費者使用數字和移動服務」。

但與此同時，JPMorgan Chase & Co. 在疫情期間新開169家分行，同時關閉了129家分行。這家華爾街巨頭現在在全美 48個州擁有銀行。

全美銀行在2019年關閉1417分行；2020 年，銀行關閉2126家分行實體店；2021年關閉數量達到2933家。

疫情 加州 華爾街

上一則

狙殺巴沙迪那3少年 3男上訴失敗 死刑定讞

下一則

南加「大風」警告持續到周末 恐有局部災害

延伸閱讀

加州州長市長看球賽脫口罩起爭議 洛縣局長捍衛口罩令

加州州長市長看球賽脫口罩起爭議 洛縣局長捍衛口罩令
中國信託銀行 新春優惠利息最高達0.80%

中國信託銀行 新春優惠利息最高達0.80%

加州府會同意 再實施有薪病假至9月底

加州府會同意 再實施有薪病假至9月底
大年初一 慈善團體派紅包送祝福 民選官員到場致意

大年初一 慈善團體派紅包送祝福 民選官員到場致意
專騙老人 貴金屬銷售公司及其業主被起訴

專騙老人 貴金屬銷售公司及其業主被起訴
加州加護病房新冠患者 1個月激增逾1倍

加州加護病房新冠患者 1個月激增逾1倍

熱門新聞

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁
冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜