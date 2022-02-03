政府送N95口罩 只是傳說？

3M公司生產的N95口罩。（路透）

當局稱，聯邦政府已運送了數百萬個N95口罩 到南加 各地以免費分發給公眾，但目前在許多地區，這批免費口罩還停留在「傳說中」。有期待口罩的民眾失望而歸，有藥房店員抱怨政府還沒送到貨就大肆宣傳，讓他們難做；而更多民眾則認為，三個口罩根本不夠用。

根據拜登政府的計畫，全國每個成年人都有資格獲得三個N95口罩，這些口罩由國家戰略儲備提供。據悉會被運送到社區衛生中心及聯邦藥房合作夥伴，以分發給公眾。

在南加州 ，這些零售合作夥伴包括：Albertsons、好市多、CVS、Good Neighbor Pharmacy、Pavilions、Ralphs、Rite Aid、山姆俱樂部、Vons、Walgreens以及沃爾瑪等。此外一些社區衛生中心也分發免費N95口罩，民眾可訪問HRSA官網查詢。

據外媒報導，一些藥房似乎數天前就已收到口罩並開始分發了。例如南加CBS電視台1月25日的報導就顯示，在影視城（Studio City）的一家Walgreen藥房已經開始向民眾發放口罩了。當時的報導稱，雖然口罩已經發貨，但預計要到2月初才能完全啟動和運行。不過截至2月1日看來，似乎並非所有的零售點都收到貨。記者1日在毗鄰影視城的布班克市（Burbank）走訪好市多以及CVS，都未發現有免費口罩發放。

CVS的店員表示，確實聽說將會有一批免費口罩最近會到貨，但是具體時間還不清楚，也沒有收到指示到時候要如何發放。而好市多的店員也同樣表示確有聽說，但還沒收到，目前該店門口都會放一盒比亞迪的普通一次性口罩，如果來購物的顧客沒戴口罩，就會免費發給他們。

Walgreens連鎖集團製作了一份每日更新的文件，列出當天全國哪些分店有免費N95口罩可以領。而在2月1日的名單上，沒有任何一家位於加州的分店。沃爾瑪官方表示將在2月的第二周有貨。CVS全國發言人上月稱1月28日就會都到貨，不過顯然並非所有店鋪都收到。

許多南加州的華裔民眾都表示，上個月在各大新聞平台都聽說了此事，但至今仍未見過這批口罩。有家住爾灣的華裔民眾近日在目標百貨裡面的CVS藥房，看到店方特別貼出告示，稱「我們這裡沒有免費N95口罩」，看起來是被民眾詢問了太多次。也有CVS的店員在Reddit論壇上抱怨說，遇到粗魯顧客大鬧藥房，稱明明政府說了有口罩的，為什麼不給他。另有店員也抱怨說，政府和連鎖店分明還沒把口罩送到貨，就早早放出消息，導致每天都會有許多顧客來詢問。

不過華人對此也不太熱情，因為三個口罩用不了多久，無非是政治作秀。有些人指出，三個N95口罩不夠用，只能留著特別需要的時候，比如要去人多的活動或者乘飛機時戴，平時還是只能戴普通的一次性口罩。

據悉，這批口罩為成人尺寸，並不適合兒童使用。聯邦官員敦促人們避免使用假冒的N95口罩，並且只推薦使用NIOSH批准的N95，這些N95可以從CVS和Home Depot等合法零售商處購買，或直接從3M或Honeywell等製造商網站購買。