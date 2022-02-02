春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

華人過春節少不了去朋友親戚家聚會，要不要給孩子紅包成為發愁的問題。（記者張宏／攝影）

南加華人 過春節去朋友親戚家聚會，要不要給孩子紅包及給多少令不少華人家長發愁。有人建議幾元到20元即可，也有人出手100元因為物價漲了，還有人拒絕去那些孩子多的朋友家減少破費。

華人錢太太的老公春節要帶孩子去幾個朋友家，老公表示要給朋友的孩子發新年紅包，詢問錢太太是否每個孩子給100元。錢太太認為100元不合適，相比之下每個孩子給20元不會給別人造成負擔。但是老公說中國國內現在給的比這多，且物價上漲，紅包也得漲。但是她認為要按照美國的習俗，不在乎錢多少，而是擔心100元會讓人莫名其妙。其實朋友之間給20元她都覺得多了，一定要想辦法買個禮物還回去。

春節送紅包，美鈔放多少，見仁見智。一名華人表示，這種節日互送紅包的事兒，還得向廣東人學習，包個很小面額、圖個吉利就好。不然人家爸媽未必想讓孩子手裡拿那麼多錢。孩子收了錢家長就要往外掏，相當於家長直接把錢給自己孩子手裡。本來還能要求孩子打掃院子賺錢的，這下孩子什麼活都不想做了。

也有人建議關係好點的給166元、188元到288元不等。關係一般的給88元，沒啥關係的給個8.88元。還有人提前換好新鈔，能換到兩元最好，不然就一元，一個孩子包八元。華人張先生則建議最好事先家長們商量好，不然人家給你的孩子準備紅包和你給出的落差大，比如人家給你孩子10元，你們給人家孩子100元，朋友臉上不好看，覺得虧待你家孩子。

還有一些單身人士，春節期間拒絕去孩子多的朋友家避免送紅包。華人秦小姐說，美國不像中國，很多家庭孩子至少兩個以上，有的還有三四個孩子。逢年過節去除了帶禮物，還要給孩子發紅包，不然就要給每個孩子買禮物，動輒數百元，對她來說是一筆不小的開支。所以，她一般拒絕孩子多的朋友邀約。