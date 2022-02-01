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南加除夕圍爐熱火朝天 採辦年貨清早人潮如湧

記者楊青／洛杉磯報導
孩子長大出門，多家華人除夕合夥圍爐。（記者楊青／攝影）
孩子長大出門，多家華人除夕合夥圍爐。（記者楊青／攝影）

「看看我們的廚房師傅有多忙，就知道華人今年怎麼過大年夜」，南加州聖蓋博谷除夕夜喜氣洋洋，各地餐館熱火朝天，千家萬戶酒香鍋香飯菜香。餐飲業者表示，今年除夕是疫情後最忙碌的一年，真的忙到上廁所都要小跑步。

從蒙特利公園、阿罕布拉、聖蓋博、羅斯密到東區的羅蘭岡、鑽石吧、核桃市，除夕大清早就開始人流如龍，許多華人超市和餐館大型停車場一位難求，燒臘鋪、火鍋肉鋪大排長龍。連接阿罕布拉、聖蓋博、羅斯密和天普市的山谷大道中午尖峰時段幾乎成了半個停車場，大小超市和餐館門庭若市，到處可見趕在最後一分鐘採辦年貨、大包小包提上車的民眾。

「幾乎一個晚上沒睡覺」，羅斯密山谷大道上一家大型海鮮酒家燒臘大廚表示，大年三十是全年最忙的時候，從除夕倒數一周開始，華人家的團圓大餐就陸續開始，因為很多華人至今保持著除夕祭祖的傳統，所以每年除夕的燒豬燒雞燒鴨和各種滷味外賣生意特別好，他們的十多位燒臘師傅從臘月就開始忙著備料、腌製、燒製作，特別是今年，外賣比去年幾乎翻倍。

農曆除夕，華人大廚們馬不停蹄。（記者楊青／攝影）
農曆除夕，華人大廚們馬不停蹄。（記者楊青／攝影）

「疫情還是有些影響，不少華人除夕喜歡在家團聚，加上今年除夕落在周一，很多人的除夕大餐提早在周末舉辦」，大型華資餐館資深經理Lucy說，但出乎她出乎意料的是除夕夜的晚餐定位還是爆滿，除夕當天的外賣單子多得嚇人，「一點不誇張，電話幾乎一分鐘都沒有停過」，正午時分，她的工作台上已是當天接的厚厚一疊外賣訂單，等著下鍋的大概不下400份，廚房的幾十位大廚、二厨、幫厨馬不停地，經理人員也得下廚幫忙打包。

蒙市、艾爾蒙地和羅斯密的多家火鍋料理鋪，當天同樣大排長龍，蒙市長青書局廣場的鹿苑火鍋肉鋪從上午9點不到已開始排隊，「排了足足50分鐘」，來自北嶺的華人主婦韓女士表示，全家三代已兩年沒有在外面聚過餐，本來今年農曆新年打算找個好餐館全家吃飯，無奈最近疫情又起，老人特別擔心，所以只能再次改變計畫，繼續在家中圍爐，所以她當天早早從北嶺開車到蒙市採購，以為周日沒什麼人，沒想到好長的隊伍。

大華、光華超市等各地的華人新年花市也在除夕日達到銷售高潮，不少花市的桃花、梅花、報春、蘭花、劍蘭、菊花和水仙在當天午後剛過所有年花全部售罄。「今年確實什麼都貴」，除夕當天在蒙市光華超市買花的梁女士表示，往年20元出頭就能買到的桃花，今年38元兩枝，不過一年一度過春節，還是不計較，討個新年好彩頭、讓全家人高興最重要。

聖蓋博谷大型華資餐館除夕的廚房忙翻天。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷大型華資餐館除夕的廚房忙翻天。（記者楊青／攝影）

華人超市 疫情 聖蓋博

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