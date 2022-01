獲免費新冠檢測試劑盒 洛縣居民管道多

洛縣居民現有多種選擇可獲得免費檢測試劑盒。(記者邵敏/攝影)

新冠檢測 試劑盒有很長一段時間,在南加地區變成稀有之物,居民衝向藥房發現已售罄,預約檢測一度也難上加難。幾種不同廠牌的用新冠檢測品牌,已獲FDA批准並可使用,有些幾分鐘產生結果,有些需郵寄到實驗室,一兩天後才有結果。洛縣 居民現可通過以下四種方式獲得試劑盒。

第一種方式,到洛杉磯縣指定地點,免費拿試劑盒。這項計畫允許居民領取PCR檢測試劑盒,在家中或車內檢測,再將樣本送到指定地點,24至48小時內可獲結果。領取的試劑盒僅供立即使用,樣本須在收到後三至五天內送到指定地點,適用有症狀或認為自己接觸過病毒者,檢測試劑盒免費提供,無需預約,發完為止。信息可在網站搜尋,https://covid19.lacounty.gov/la-county-pick-up-testing-kit-program/。

目前洛縣這些地點可以領取,居民可就近選擇:Obregon Park、Memorial Park North Recreation Center、San Gabriel Valley Airport、Wingate Park、MLK Medical Campus、Ted Watkins Park、Helen Keller Park、Poinsettia Recreation Center、Plummer Park、Boys & Girls Club of San Fernando Valley、Clara Street Park、Los Nietos Library、Palmdale Hammack Center、College of the Canyons in Santa Clarita、Rosemead Library、West Hollywood Library、Lennox Library、Lawndale Library、San Fernando Library、Huntington Park Library、Lynwood Library、Pico Rivera Library、Sunkist Library、AC Bilbrew Library。

第二種方式是洛縣家庭檢測收集計畫,通過郵寄,向已出現症狀,或認為接觸病毒的居民,發送家用鼻拭子檢測試劑盒。居民需在Picture by Fulgent Genetics網站註冊,訂購由快遞運送到住址的試劑盒,兩天內即可送達。收到試劑盒後,居民在線激活測試,從鼻子上收集樣本,將其包裝在預付信封中,並致電聯邦快遞1-800-463-3339安排取件。實驗室收到樣品後48小時內告結果。試劑盒也僅供立即使用,樣本須在收到試劑盒後三至五天內寄回。

第三種方式是拜登政府提供,每個家庭可獲得四個免費居家新冠檢測盒,可在線訂購,https://www.covidtests.gov/#resources。這款檢測盒是在家中進行快速抗原檢測,可在30分鐘內給出結果,無需將樣本送到實驗室。測試盒需要較長時間才能到達,訂單通常在7-12天內發貨。

第四種方式是去藥店購買,再向保險 公司報銷。 Walgreens、CVS 和Walmart等超市銷售家用快速檢測試劑盒,可在幾分鐘內產生結果。如果保險計劃提供直接承保,這些試劑盒可在銷售點直接免費購買,如果已支付測試費用,務必保留收據,以便向保險公司申請報銷。可查詢網站https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free。

此外,居民還可訪問縣市網站,找到附近測試地點,或使用Curative地圖查找,許多藥房也提供PCR快速檢測,包括CVS、Walgreens、Rite-Aid,以及南加一些華人藥房。