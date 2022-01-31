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症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

記者邵敏／洛杉磯報導
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

洛杉磯縣有一戶華人家庭，一家三代六口人包括老人與孩子，因為擔憂新冠疫苗的副作用，一直拒絕接種疫苗。為了避免感染病毒，這戶人家幾乎足不出戶。但他們表示，願意犧牲一家人的自由，形同關禁閉在家，既可不接種疫苗，也不會感染病毒。

S女士是這個華人家庭的女主人，兩個年幼的孩子、外公外婆，再加上S女士的先生，一家六口人住在一起。自兩年前新冠疫情開始至今，這戶人家一直深居簡出，幾乎足不出戶。

S女士表示，去年6月加州全面開放後，他們也曾選擇帶著孩子與同齡人交往，但幾個月後，S女士再次選擇居家防疫，不再與家庭之外的所有人接觸。

對於新冠疫苗，S女士始終認，為疫苗問世時間太短暫，存在很多不確定性，「我不願拿著家人的生命安全做賭注，疫苗可能存在的副作用誰都不能確定。」

面對越來越多的證據、數字顯示，疫苗對防止新冠重症、死亡確實有著非常顯著效果，S女士承認這一點，但她表示，「我們一家只要堅持不外出，不接觸他人，就沒有感染風險，也就沒有必要冒著可能存在的副作用接種疫苗。」

S女士先生之前有份工作，加州全面開放後，公司要求他返回辦公室上班，但為了居家防疫，先生選擇辭職，年幼的孩子也選擇在家上網課。平時孩子們只在家中院子玩，S女士說，連附近公園他們都不去，因為擔心會接觸到一些無症狀感染的孩子，唯一的放風機會就是一家人開著車兜一圈，中途不下車直接回家。日常生活用品基本上靠網購解決。

對於這樣的封閉生活，S女士認為，對孩子的犧牲會比較大，「但我始終覺得安全最重要，幸好家中有兩個孩子可以互相陪伴，習慣了也就不想著出去了。」

S女士坦言，如今像自己家庭這樣禁閉的生活模式近乎瘋狂，但每個人都有選擇如何防疫的方式，相信疫情總有一天會結束，等到那時候一切都值得。

如今讓S女士最擔心的就是，聽說加州可能會要求所有學生必須接種疫苗才能入學。「如果有一天，孩子必須接種疫苗才能返校上課，我們一家可能會考慮搬離加州，找一個不強制接種疫苗的地方生活。」

疫苗 加州 防疫

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