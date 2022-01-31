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不懼疫情 南加華人熱鬧辦年貨 超市人頭攢動

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
海鮮區人群擁擠，人們買魚過年，圖個年年有餘的吉利。（記者邵敏／攝影）
海鮮區人群擁擠，人們買魚過年，圖個年年有餘的吉利。（記者邵敏／攝影）

農曆春節年前的最後一個周末，華人超市裡張燈結彩、喜氣洋洋，人們忙著在年關的最後幾天置辦年貨，準備年夜飯的各種吃食。雖然新冠疫情依然嚴峻，但不減華人過年的熱鬧氣氛。

（視頻來源：記者邵敏）

年貨區擺滿色彩繽紛的發糕、各種年貨大禮包。（記者邵敏／攝影）
年貨區擺滿色彩繽紛的發糕、各種年貨大禮包。（記者邵敏／攝影）

南加華人熱鬧置辦年貨，疫情不減過年興致。（記者邵敏／攝影）
南加華人熱鬧置辦年貨，疫情不減過年興致。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）的幾家華人超市，30日都人頭攢動。下午2時左右，大華超市進出的顧客絡繹不絕，收銀台排滿長隊，過年對於大部分華人來說，是一年中最重要的節日。超市工作人員表示，周末兩天年貨賣得特別好，去年因疫情影響超市生意大不如前，但今年華人購買年貨的熱情高漲，雖比不上疫情前的興旺，也基本恢復大半。

正在大華超市購買年夜飯食材的張奶奶開心地說，今年過年老兩口將和兒子一家吃年夜飯，她這兩天已經去了好幾家超市，貨比三家挑選食材，準備豐盛的年夜飯。張奶奶和老伴移民到美國已三十多年，她說無論身在哪兒，華人過年傳統始終不能忘，他們要給三個孫子準備紅包，一家人團圓過大年。

無論身在哪兒，華人都要置辦年貨、熱鬧過大年。（記者邵敏／攝影）
無論身在哪兒，華人都要置辦年貨、熱鬧過大年。（記者邵敏／攝影）

人們購買春聯、燈籠等新年挂件。（記者邵敏／攝影）
人們購買春聯、燈籠等新年挂件。（記者邵敏／攝影）

農曆春年前的最後一個周末，華人超市裡張燈結彩、喜氣洋洋。（記者邵敏／攝影）
農曆春年前的最後一個周末，華人超市裡張燈結彩、喜氣洋洋。（記者邵敏／攝影）

超市年貨區擺滿色彩繽紛的發糕、各種年貨大禮包；海鮮區人群擁擠，人們買魚過年，圖個年年有餘的吉利；孩子們紛紛湧向賣春聯、燈籠等新年掛件的角落，年輕的小夫妻也湊熱鬧，挑選各種喜慶裝飾。魯先生說，在美國過年不能買煙花爆竹，那就多買些新年裝飾圖個氣氛，他同時表示年夜飯準備三家朋友在一起聚餐，每人燒幾個菜同賀新年。

亞市光華超市年前同樣人氣旺，工作人員表示，鮮花區的蝴蝶蘭賣得很好，花開富貴，蘭花象徵富足、優雅和奢華，是送給家人和朋友的理想禮物。正在購買蘭花的李阿姨說，「雖然現在疫情仍然嚴重，但大家已習慣在疫情中正常生活，我們都打了第三劑疫苗加強針，相信自己不會有問題，春節是華人重要的節日，一定要好好過，給新的一年起個好頭。」

鮮花區的蝴蝶蘭賣得很好，花開富貴。（記者邵敏／攝影）
鮮花區的蝴蝶蘭賣得很好，花開富貴。（記者邵敏／攝影）

位於亞市的漢亞龍超市（H MART）年前置辦年貨的華人也很多，當天上午11時左右人氣最旺，收銀台一度忙不過來。一對華人小夫妻特意從庫富市（Culver City）趕到這裡置辦年貨，薛小姐說，農曆春節公司不放假，因此他們打算在下個周末補吃年夜飯，「我們都是四川人，準備和鄰居一起吃火鍋過年。」

當天在超市置辦年貨的一些華人還感慨說，現在物價飛漲，唯有薪水不漲，但過年還是不能虧待自己和家人，再貴的年貨也要買，圖個新年喜慶的歡樂氣氛。

華人超市 疫情 亞凱迪亞

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