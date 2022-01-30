列車上被竊槍枝在洛城犯案 警方疑有組織犯罪

林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

本月早些時候，成千上萬來自亞馬遜、UPS和聯邦快遞的貨物，在鐵路沿線遭竊的照片在社交媒體上瘋傳，引發全國關切。在鐵路沿線擁有警察 權力的聯合太平洋（Union Pacific）公司與執法官員，就貨物竊盜責任發生爭執。

然而，這其中所引發「槍枝盜竊」問題，近期更成為一個全國性議題。近期部分槍案，都可能與此有關。

洛杉磯 時報報導，去年8月，洛杉磯警方在林肯高地（Lincoln Heights）逮捕兩名攜帶一把閃亮嶄新.22口徑手槍者。幾天後，在鄰近洛杉磯東北部巡邏的警察，逮捕另一名持有類似手槍者。

警方指出，從槍枝的痕跡顯示，它們來自一批據報在運往田納西州的貨運列車上，失蹤的36把手槍之一。

在街頭就可買到

其中一名被捕的嫌犯透露，他是在街頭上買的槍，這些武器來自林肯高地鐵 路上的貨運列車。不久之後，相關單位逮捕另外兩名攜帶兩把獵槍嫌犯，這兩把是據報丟失的46把獵槍的一部分。

武器盜竊，使貨運列車在鐵路上遭盜問題更令人關注，這些鐵路網，每年幫助向商店和消費者運送不計其數的槍枝。

有人在廢棄紙箱中「尋寶」。（ABC）

洛市警局警官German Hurtado說，「我在洛市警局工作24年，我必須等待十天才能拿到新槍，這些人從沒有上鎖的鐵路貨櫃輕易就拿到。天知道有多少這樣的槍枝被偷而流入市面。」

在經過洛杉磯東區附近貨運列車上被盜走的82支槍枝中，只找回少數。Hurtado說，相關單位還不確定還有多少武器被盜。

根據洛市警局探員，洛杉磯東區一個幫派策畫這些竊盜案。

Hurtado說，「這比我們想像的還龐大，他們不止偷鞋子和物品，這是個有組織的犯罪。」

本月早些時候，聯合太平洋公司表示，自2020年12月以來，公司營運的275哩鐵道，平均每日有90個貨櫃被盜，大部分發生在包括林肯高地等車站。

警方表示，聯合太平洋近年來在裁員中縮減其安全部隊，使貨運變得脆弱。該公司則表示，已向洛縣警局要求部署額外警力。

代表該地區的洛市議員德利昂（Kevin de León）說，「我們需採取嚴格問責措施，制止這些竊盜行為。」

據悉，日前加州州長紐森（Gavin Newsom）在媒體和其他旁觀者中領導清理鐵路站時，並未提及被盜的槍枝。

武器遭竊被保密

直到日前，洛市警局局長摩爾（Michael Moore）通知民警委員會時，在貨運列車上的武器遭竊的消息，都處保密狀態。

目前尚不清楚有多少武器來自洛杉磯鐵路，聯邦和洛市警局調查人員收集的情報亦顯示，彈藥也可能是被盜竊的「戰利品」之一。

聯合太平洋發言人給洛杉磯時報電子郵件中稱，「我們需執法單位支持，因應針對我們在洛杉磯火車上有組織犯罪分子崛起等問題。」

法律要求聯邦槍枝許可證持有者，報告槍枝在運輸途中被盜或丟失情況。數據顯示，聯邦政府在2016年制定新規定後，執法部門追回6600多把槍枝。

Hurtado稱，自去年8月來，洛市警局已參與至少128起與鐵路盜竊有關的逮捕案，但只有少數拘留者被起訴。

本周，林肯高地鐵路附近增加監控攝影機，然附近鄰居說，此舉並未阻止盜竊，「我看到一些貨櫃還是開著。」