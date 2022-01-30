好市多10元年貨 吃出家鄉味 發財樹、紅花添喜氣

好市多新上很多亞洲年貨。（記者高梓原╱攝影）

2022年春節來臨，海外華人 都期望在當地超市、商場尋得幾許傳統「年味」。南加州好市多 （Costco）為了迎合亞裔口味和中國虎年，近期新增許多亞洲視頻年貨和春節裝飾品，其中一些小零食才10元左右，又頗有家鄉味道。

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位於華人社區的阿罕布拉市（Alhambra）和蒙特利公園市（Monterey Park）的兩家好市多，擠滿了購買年貨的華人。好市多裡面也進貨不少新鮮的春節零食和裝飾品，有亞洲零食蛋黃酥、米餅、蛋黃味餅乾，話梅，棗夾核桃，干貝曬乾，珍珠奶茶波霸雪糕等，食品有日本 拉麵、台灣乾拌麵等，補品有金絲燕窩，人參茶等。除了吃的，好市多還有發財樹，瓶裝紅花等春節裝飾物。

其中不少零食在10元左右，價格公道。頗受年輕人喜歡的「網紅」產品珍珠奶茶大福，一大包6.99元，裡面有獨立包裝的60小顆大福。口感軟糯，但是味道一般，裡面沒有珍珠，也沒有奶茶的味道，偏甜。但有讀者表示冷凍吃口感更Q彈一點。

小時候在家鄉常常能吃到旺旺雪餅，已經成為80、90年代兩代人的回憶。好市多的賓賓台灣米果，一袋7.49元，共有64片。一口咬下去，酥脆不粘牙，滿口米香。雖然沒有旺旺雪餅表面的糖霜，但口味比較清淡，吃完齒間留有古早爆米花的味道，算是一款老少皆宜的休閒佳品。

好市多的從日本進口的干貝乾（Baked Scallops）11.59元一大袋，裡面有10顆上下的獨立包裝的干貝，每個裡面都是獨立完整的一顆干貝。這款干貝一經上市，頗受好評，入口有濃郁的海鮮味，甜鹹口，口感軟糯。牙口不好的老人家不用擔心咬不動，也是絕佳的下酒菜。

好市多大多數產品都有品質保證。超市有賣大袋紅棗，一袋不到10元，品質卻很高，色澤瑩潤豐滿，口感軟糯、濕潤，咬下去有一絲絲甜味，很適合當做日常小零食。而且裡面無添加工業調料，營養又補血，是一款健康的小零食。

好市多還有金華牌蛋黃酥售賣，一盒16.49元有8顆蛋黃酥。每個蛋黃酥裡面有一整顆蛋黃，內餡有蓮蓉。表皮是綠豆酥一樣的麵皮，一層一層的。這款產品價格公道，實惠，內餡足，不過對於華人來說口味還是偏甜。

除了以上零食，好市多還推出臘肉系列，一袋裡面有鴨腸、鴨腿、臘腸三種臘味，20多元，口味偏鹹甜口，適合做煲仔飯，民眾不妨一試。