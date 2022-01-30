眾議員高野提新工時法案 每周32小時

聯邦眾議員高野試圖推動新工時法案。（聯邦眾議院）

加州選出的聯邦眾議員 高野（Mark Takano）正在推動全美工時改進的新法案。高野主張，現有的每周工時40小時已經落伍，應該藉由修法將最高工時降為每周32小時，這樣才能讓勞動大眾獲得真正的工作與生活平衡。

高野的提案已經獲得「眾院 進步連線」（Congressional Progressive Caucus，CPC）背書，但全案仍待表決。CPC主席、華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕（Pramila Jayapal）表示，美國的勞工 長久以來一直被迫延長工時，但卻沒有得到相對酬勞，但是現在是時候了，該讓勞工的基本人權優於雇主的營收，32小時的最高工時將能實現勞工期待。

高野的提案主要是修改「公平勞動基準法」（Fair Labor Standards Act），讓非豁免員工（non-exempt employee）的每周工時上限降為32小時，以增加加班費的方式迫使僱主縮短工時。

高野強調，新冠疫情讓大家體會到，疫前花那麼多時間工作，卻花那麼少時間陪家人，有多麼「不正常」，所以雇主不要再想著回到「正常」了，因為那並不「正常」（normal）。部分研究已經發現，類似愛爾蘭等國已經實施的32小時或每周4個工作天的制度，不會降低產能，還能增加勞工的身心健康。