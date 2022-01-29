合法大麻業運71萬元遭沒收 FBI遭控違法

圖為警方查獲非法大麻農場。（警方提供）

據KTLA報導，南加內陸聖伯納汀諾縣警方、FBI 近日被控違法沒收合法大麻藥房交易現鈔。報導指出，2021年11月間，一名司機駕駛一輛運輸裝甲車，車上裝有一家合法大麻藥房的71萬2000元現金，準備前往巴士度（Barstow）交易，行駛至莫哈維沙漠公路時，遭到聖伯納汀諾縣警方攔截，司機受到盤問。警方將所有現金沒收，上交聯邦調查局。

數周後，警方在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）將同一名司機攔截，將裝有來自合法大麻店的35萬元現鈔沒收，再次交給FBI 。

現在，FBI正試圖將沒收的110萬元作為獎金，與聖伯納汀諾縣警局分享。FBI表示，這些錢與聯邦毒品或洗錢犯罪有關，但是卻沒有具體說明犯罪行為，也未指控誰在犯罪。

扣押現金，以及還有一起來自堪薩斯州（Kansas）一家卡車貨運公司的另一起類似扣押現金事件，引發民眾關注，焦點在於：拜登總統政府下的司法部，是否正在利用執法權限，干擾加州 及其它大麻合法化 地區，擁有合法大麻運營資格企業正常交易活動。

類似事件也引發對南加州執法單位對有關沒收法規的濫用指責，即在政府沒有確鑿證據的情況下，沒收個人現金和貴重物品。

位於洛杉磯的FBI和聯邦檢察官辦公室，已被迫返還由聯邦執法機關於2021年3月，在比佛利山數百個保險箱中沒收的數千萬現鈔和貴重物品。原因是政府未能提供相關證據說明沒收現金及貴重物品來自犯罪所得，而其中一些錢就屬於擁有加州經營執照的合法大麻業者。

現在，河濱聯邦地區法院法官霍爾考姆（Judge John W. Holcomb）正在考慮來自物流公司Empyreal Logistics的要求，該公司的裝甲運輸車在加州和堪薩斯州都遭遇警方攔截及扣押現金事件。要求法官緊急下令，強令FBI和縣警方停止在未有任何證據前提下，攔截車輛及扣押現金。同時該公司也要求警方返回遭扣押現金。

物流公司表示，公司方面一直嚴格遵守聯邦財政部有關在不違法的情況下，處理合法運營大麻企業現金，並確認合法運營大麻企業擁有良好信譽。Institute for Justice組織旨在全美範圍內打擊違法沒收行為，維權律師艾爾班（Dan Alban）也表示，無犯罪證據扣押現金的執法方式，令人震驚！律師艾爾班在該訴訟案中代表原告物流公司。他指出，所謂上述扣押現金行為，正是執法單位利用聯邦和州法律法規差異，對大麻業進行頗有諷刺的令人可笑嘗試。

2020年總統競選期間，拜登承諾讓各州「在大麻合法化方面可以繼續做出各自的選擇」，但卻沒有採取任何實際行動來實現這一承諾。司法部發言人也未就拜登大麻執法政策市府允許對獲得合法資格銷售大麻企業扣押現金一事作出說明。

原告物流公司在訴訟中形容政府執法單位試圖利用沒收的錢來填補預算虧空，這是赤裸裸的公路搶劫（highway robberies）。指責聖伯納汀諾縣警方公然違反加州保護合法大麻業者法規，還聲稱FBI和聯邦緝毒署都違反相關聯邦法律，即該法律禁止花費政府資金，干預合法運營大麻藥房業務。原告律師表示，聖伯納汀諾縣警方扣押的八家合法運營大麻藥房現金中，有七家具有合法資格。

目前，聖伯納汀諾縣警局、FBI，對原告指責拒不認錯，還辯解稱，物流公司Empyreal Logistics正在尋求法院禁令，這項禁令一旦付諸實施，將會不適當地阻礙執法單位，針對涉嫌洗錢和非法毒品交易的刑事案件進入調查。