警調涉濫用職權 業者：大麻業恐再次轉回地下

圖為一家合法大麻種植場內部。（記者李雪／攝影）

據媒體報導，南加內陸聖伯納汀諾縣警方、FBI近日被控違法沒收合法大麻 藥房交易現鈔。有華裔 業者對此表示驚訝，分析認為當局這種行為，可能會讓剛剛開始走上正軌的大麻行業，又再次轉回地下。

有報導指出，2021年11月間，一名司機駕駛一輛運輸裝甲車，車上裝有一家合法大麻藥房的71萬2000元現鈔，準備前往巴士度（Barstow）交易，行駛至莫哈維沙漠公路時，遭到聖伯納汀諾縣警方攔截和盤問。警方將所有現金沒收，上交聯邦調查局。類似事件不只一次發生，而警局和聯調局因此被告，認為其濫用職權。

華裔業者B先生透露，自己多年前也曾遇到地方警局濫用職權的情況。當時自己剛開了一家合法的藥用大麻店，周圍其實有不少店都是非法運營的。但當時地方警局忽然一 天就闖入店中將他逮捕，雖然後來在法庭上澄清無罪釋放，但該警局也沒有管周圍其他非法店鋪。他猜測這裡面可能有錢權交易，但是自己也沒證據，而且作為一個只想好好做生意的小商家，大麻業本來也就在大眾中負面印象多，之後他也不敢再去聲討什麼，更不敢公開維權，怕遭報復。

有華裔業者A先生表示，前所未聞這樣的事情，他在南加州經營幾家大麻零售店，也從未遇到這種事情。在他看來，此舉像是當局想要收更多的稅。他認為，當局這樣的行為，會讓整個行業又轉回地下，並非明智之舉。然而由於社會還是對大麻行業有負面印象，因此當局很容易將這種行為正當化。

A先生表示，其實現在很多店面都可以收借記卡，只是不能收信用卡 ，因為很多信用卡公司礙於聯邦管制，無法給大麻行業提供服務，因此現在很多零售店還是有不少現金交易。不過他也表示現金保管並不難，像他的店裡有大保險箱，平時也都雇有武裝運鈔車。