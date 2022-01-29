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二度罷免賈斯康 獲准展開連署

編譯組╱綜合報導 

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）可能又要開始頭痛了，因為洛杉磯選務處已經同意對他的二次罷免可以展開連署徵求，只要在2022年7月6日前獲得10%縣民、即56萬人的覆議，就能再對賈斯康發動罷免投票。第一波罷免因為連署人數不足而半路煞車，但二次罷免據稱已經募到270萬元。 

現年67歲的賈斯康2020年以司法改革為主軸當選洛縣檢察長。他上任後已經兌現的措施包括，青少年不再以成人論罪，重大死傷不得加重論刑，停止非暴力重罪的現金保釋。另外，物質濫用與精神問題的輕罪也不再以刑事論罪。

 不過，賈斯康的改革卻引起反彈，包括洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、執法人員、部分檢察官與被害者家屬等，咸認賈斯康對罪犯太過寬大。二次罷免的領銜人Desiree Andrade與Tania Owen在聲明中表示，民眾已對賈斯康創造出來的犯罪天堂厭惡至極，賈斯康既然不顧民怨，因此與其讓他繼續摧毀洛縣，不如放手一搏，選出一個真正能維護公共安全的檢察長。

 賈斯康近日受訪時仍然堅持他的政策無誤，強調嚴刑不能遏止犯罪，蓋監獄更是無謂的浪費。洛杉磯時報指出，二度罷免起步之時，正值全美犯罪率大增，特別是財物劫竊與凶殺案件不斷攀高，洛縣當然也在其中。

洛杉磯縣檢察長賈斯康的二度罷免投票開始啟動。（賈斯康推特）
洛杉磯縣檢察長賈斯康的二度罷免投票開始啟動。（賈斯康推特）

罷免 洛縣 洛杉磯

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