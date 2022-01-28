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直擊急診室 新冠患者少了 華醫：大流行要結束仍早

記者啟鉻／洛杉磯報導
醫院急診科看診病人並不太多。（記者啟鉻／攝影）
醫院急診科看診病人並不太多。（記者啟鉻／攝影）

由於感染力超強的變種病毒Omicron傳播，即使完全接種COVID-19疫苗也會中招。官方稱，進入2022年1月中，Omicron感染高峰已經過去，也有人樂觀預計大流行即將結束。但部分華人醫師認為，急診科感染新冠病毒病人有減少趨勢，但談論疫情大流行即將結束為時尚早。

近日，洛杉磯縣公衛局表示，從近期疫情相關主要數據看，單日新增感染病例及檢測陽性率有減弱趨勢，但也提醒民眾，病毒在社區傳播仍處於高位，不能掉以輕心。記者26日到內陸奇諾市一家醫院急診科實地觀察，看到急診室人並不多，而且有少數疑似新冠肺炎感染症狀者，被安排在急診室外等待檢測。

西裔娜諾在急診室外等待檢測結果。她說，2歲女兒在幼稚園感染新冠，沒有任何症狀，她近日感染後才知道幼女得過新冠。娜諾表示，她三天前就感覺身體不舒服，吞嚥困難，咳嗽，流鼻涕，有些發燒，虛弱沒有力氣。她向家庭醫生詢問，鑑於與感染Omicron症狀相符，醫師建議她到醫院急診室進一步檢測。她來到奇諾谷醫院急診室，由於醫生擔心她感染到別的人，就安排有類似症狀的病人到室外等候。她表示，她已經等了近一個小時，馬上就會出結果，待確定感染後，急診醫生會告知是否住院治療。

娜諾表示，她身體很好，有信心痊癒。她在2021年接種了二劑莫德納疫苗，在確定感染Omicron後，不再施打補強針，因為已經對病毒有了更強免疫力。她說，一家三口，她和女兒已經感染，先生要想避免感染Omicron不太可能，但好在感染症狀較輕，不會帶來怎樣嚴重後果。

凱撒醫療集團鑽石吧醫療中心負責人鄭卓漢表示，醫院急診患者如往常一樣多，但感染新冠病毒症狀的患者近期確有減少情況。洛杉磯傳染病學專家黃重德醫師也表示，他負責的四個醫院急診染疫患者數量有下降，但醫院感染重症患者有增多，這些重症病人是因先前感染病例增加導致的。現在感染數量有減少，說明今後入院患者數量也會下降，相應染重症也會逐漸減少。

在南加某醫院資深臨床護士姜女士表示，現在感染護理工作輕鬆一些，院方已經撤銷了專門接待新冠患者病房，她現在被調往在ICU照顧重症患者，目前ICU病床已滿。重症患者中多數是新冠感染者，這些感染者中，絕大多數未接種疫苗，或者只接種一劑疫苗。

姜女士表示，由於院方人手短缺，為解決人手不足，已經接到指令，醫護若有感染新冠，無明顯症狀，可繼續上班。院方現在也撤銷了先前疫情緊張時，為醫護提供休息的酒店房間，恢復正常。

黃重德表示，根據上一年疫情發展過程，單日新增感染病例會逐漸下降。但由於Omicron是新出現的變種病毒，未來發展很難預料，有可能出現新一波感染高峰。至於有些專家對疫情發展抱持樂觀的說法，黃重德認為，還是應提醒民眾做好避疫，最好是保持社交距離，戴保護性強口罩。

談到Omicron感染症狀，黃重德認為，CDC說感染典型症狀包括咳嗽、身體虛弱、流鼻涕等，但作為臨床醫師，CDC並沒有說患者有發燒症狀。少數患者有拉肚子情況。

少數華人擔心看診染疫

東谷市居民厲女士26日陪兒子到醫院看診。她表示，兒子近日身體不舒服，但不確定是否染新冠，就陪兒子到附近醫院求診。厲女士說，兒子先前曾檢測過，結果呈陰性。厲女士說，自己曾經感染過新冠，應該是已經將病毒感染給兒子了，兒子因為年齡小，感染無症狀。對於看診是否擔心再次感染病毒，厲女士表示，已經不再擔心了，因為相信自己和兒子已經有了新冠病毒抗體。

不過在華人群體中，如厲女士如此不懼怕染疫的人還是少數。核桃市居民梁先生認為，還是應該小心為好。鄭卓漢醫師表示，他在接受居民諮詢電話時，會詢問居民症狀，建議先去做一個病毒檢測，然後再根據檢測結果，安排進一步診斷，或居家隔離治療。

急診科外有少數感染新冠症狀患者，等待進一步檢測。（記者啟鉻／攝影）
急診科外有少數感染新冠症狀患者，等待進一步檢測。（記者啟鉻／攝影）
醫院大廳提醒：患者有感染新冠症狀要聯絡家庭醫師諮詢，或直接到醫院急診科問診。（記...
醫院大廳提醒：患者有感染新冠症狀要聯絡家庭醫師諮詢，或直接到醫院急診科問診。（記者啟鉻／攝影）

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