聖蓋博入室搶劫 華男1死1傷 附近華人聞訊說可怕

案發小區有監控攝像，但據警方稱，攝像可能損壞。（記者王若然╱攝影）

南加州華人 聚集的聖蓋博 市（San Gabriel）26日晚發生一起槍擊事件，一名華裔 男子死亡，另一名華裔男子中彈受傷。槍案發生在一棟公寓內，管理員說槍案起因為搶劫殺人。

根據洛杉磯縣警局（LASD）發佈的消息，26日晚上8時10分，聖蓋博市警局接到報警電話後，來到位於該市Prospect Ave 1400街區的一棟住宅內，到場後發現一名大約40歲的男子上半身受了槍傷，當場死亡。另有一男子被送往當地醫院救治，暫無生命危險。洛杉磯縣警局目前正在協助聖蓋博市警局調查此案。 發生槍擊案的Prospect街1400號街區。（記者王若然╱攝影）

記者27日來到案發街區，並且找到了發生命案的公寓，採訪到該公寓的一名女清潔工和公寓管理員黃先生，他已經配合警方調查「忙了一整天。」 公寓管理員正在打掃命案發生的房間。（記者王若然╱攝影）

黃先生透露，命案是一起入室搶劫，嫌犯有兩人，族裔未知。此間公寓本來由一名20多歲女士租住，目前剛好回中國過年。房子空下來就叫了幾位男性友人來暫住，沒想到發生這樣的意外。他說，警方透露命案發生時，屋內共有三名華裔男子，一名被槍殺，一名受傷，一名平安。

命案發生的房子為一廳兩室住房，約900平方呎。黃先生說，在浴室內、沙發旁都有血跡，門口、屋外未發現血跡。

27日下午，黃先生與一名清潔女工正在忙著清理命案現場，兩人進進出出，把一袋袋垃圾搬出門外，包括床墊，屋內廚餘、瓶子等，並擦拭著門把手。黃先生說，屋內還有被害人吃剩下的餐食。 槍案屋內收拾出的兩包垃圾。（記者王若然╱攝影）

命案發生的公寓有三層樓，公寓入口處有密閉大門，需要鑰匙才能進入。至於這樣密閉的小區何以發生入室搶劫，黃先生說，有時門可能沒被關好，有時住戶會下來拿外賣，具體不知道搶匪是如何進入屋內的。 小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

公寓旁邊的街道上停著一輛藍色雷克薩斯轎車，據悉就是其中一名受害人的。

案發公寓所在的Prospect街位於聖蓋博市南部，這條街上多是密閉的公寓、康斗屋，住戶多數為華人，附近是密密麻麻的住宅區，平時安靜祥和。一位住在附近的華人透露，26日晚有多輛警車在街上封路，從晚上8時多直到午夜，他聽說一名40多歲的男子中槍身亡，稱很可怕，沒想到自己居住的區域發生了血案。

目前聖蓋博警局和洛縣警局未透露更多關於嫌犯的消息。