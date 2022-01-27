未領第3輪紓困金 可退稅1400元

國稅局報稅信件。 （記者王珂／攝影）

美國國稅局26日宣布，所有第三輪紓困補助金都已發放，提醒民眾在2021年的收入所得稅表 上申請其符合資格的剩餘部分的刺激經濟補助金，在2021年有子女出生的父母、監護人以及其他符合條件的民眾，如果沒有領取到第三輪經濟影響補助金的全款，可申請每人最高達1400元的2021年紓困金退稅 額。

截至12月31日，國稅局向全美的個人與家庭發放了超過1.75億筆第三輪款項，總額超過4000億元，同時國稅局也在為2021年加長的報稅季努力運作。

在2021年有孩子出生的符合條件的父母，以及在2021年添加受撫養人的符合條件的家庭，應申請2021年紓困金退稅額，大多數其他符合條件的民眾已收到全額款項，不需要在其稅表上申請。

第三輪經濟影響補助金是2021納稅年度紓困金退稅額的預付款。第三輪經濟影響補助金的金額是根據個人2019年或2020年所得稅申報表上所列的收入和受撫養人數目來計算的。 2021年紓困金退稅額是根據個人2021年所得稅申報表上列出的收入和受撫養人數目來計算的。

以下情況的家庭和個人，由於其2021年與2020年的情況不同，可能沒有收到第三輪經濟影響補助金的全部金額。這些家庭和個人如果在2021年所得稅表上申請2021年紓困金退稅額，就可能有資格領到更多款項：

1、納稅人如果在2021年有子女出生並在2021年所得稅申報表中將該子女列為受撫養人，可能有資格因該子女獲得高達1400元的2021年紓困金退稅額，每位2021年出生的符合條件的子女可領取高達3600元的子女稅優惠。

2、納稅人如果在2021年所得稅申報表中添加受撫養人（如父母、侄子、侄女或孫輩），但並未將其在2020 年所得稅表中列為受扶養人，則可能有資格為該名受撫養人領取最高額度為1400元的2021年紓困金退稅額。

3、單身申報者如果2020年收入超過8萬元，但2021年收入低於這一數額；已婚聯合申報夫婦如果2020年收入超過16萬元，但在2021年低於此數額；戶主申報人如果2020年收入超過12萬元，但2021年收入低於此數額；這三類納稅人都可能有資格獲得每人最高1400元的2021年紓困金退稅額。

4、單身申報者如果2020年收入在7萬5000元至8萬元之間，但2021年收入低於此區間；已婚聯合申報的夫婦如果2020年收入在15萬元至16萬元之間，但2021年收入低於此區間；戶主申報人如果2020年收入在11萬2500元至12萬元之間，但2021年收入低於此區間，這三類納稅人都可能有資格獲得2021年紓困金退稅額。