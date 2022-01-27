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遊民辱華還放狗咬人 華裔拳手不忍了

記者謝雨珊／亞凱迪亞報導
前中國職業拳手楊連慧陳述遭遊民突然辱華謾罵過程。(記者陳開／攝影)
前中國職業拳手楊連慧陳述遭遊民突然辱華謾罵過程。(記者陳開／攝影)

新冠疫情爆發以來，遊民問題愈發嚴重。在亞凱迪亞市經營拳館的前中國職業拳擊手楊連慧，24日兩度遭遊民辱華謾罵，甚至還放狗咬人，最終忍無可忍舞棍踹腳將其打跑；還有一些南加華人的空置房屋遭遊民侵占，惡行惡狀令人憤慨。

楊連慧24日上午約8時在拳館門口打掃衛生，當天身著中國國家隊隊服，胸前印有中國國旗，背後面印有英文China字樣，一個在附近徘徊的遊民牽著狗突然上前。楊連慧說，遊民的狗叫幾聲後，遊民突然開始謾罵，包括用F開頭字眼罵華人，大喊滾回中國等。楊連慧起初不願意與遊民一般見識，簡單回應了幾句，並警告對方不要踏入自己的拳館範圍。

楊連慧被遊民激怒反擊自保開踢。(楊連慧提供)
楊連慧被遊民激怒反擊自保開踢。(楊連慧提供)

該遊民朝他開罵了10來分鐘，自己因為氣憤用英文回罵了幾句，似乎激怒了這個遊民，他作勢要衝過來揍楊連慧，期間也放狗咬人。楊連慧拿手上的掃把棍一棒打跑了這隻要咬人的狗。原以為事情過去了，但未料該遊民在當天下午兩點又來叫陣。他先是站在對街向著拳館罵了近半小時，後來要求與楊連慧當面對話；楊連慧沒有同意也沒有拒絕，遊民逕直向前，走上拳館界地吐了一口痰，激怒了楊連慧。

前中國職業拳手楊連慧24日上午在拳館前掃地突然遭遊民罵。(記者陳開／攝影)
前中國職業拳手楊連慧24日上午在拳館前掃地突然遭遊民罵。(記者陳開／攝影)

當楊連慧看到遊民似乎又要放狗咬人時，踢了遊民一腳，也踢了遊民的狗一腳。他認為遊民踩到了底線，必須保衛自己。本報記者採訪楊連慧的同時，洛杉磯縣探員也剛好赴現場做調查。楊連慧說，在與警察溝通過之後，他想提醒民眾，遇到有辱華的事件時，還是應第一時間報警，不要上前打人。發生肢體衝突後，如果對方離開自家地界，不要追著打，因為違法。

遊民辱華又放狗咬人，當街吐口水等種種行徑惹怒楊連慧。(楊連慧提供)
遊民辱華又放狗咬人，當街吐口水等種種行徑惹怒楊連慧。(楊連慧提供)

事實上，遊民在洛杉磯衍生出了很多問題。有些遊民不光會胡亂叫囂或攻擊路人，甚至還會霸占民眾的私人住宅。有地產經紀表示，有些華人因為投資或人在國外等原因，空置的房屋遭遊民擅自闖入，當成自家寄住。這些闖入空房霸住的遊民有時很難被趕走，他們也可能在屋內吸毒或暴斃。這些類似案例在洛杉磯屢見不鮮。

前陣子亞凱迪亞市也有類似案例發生。有些屋主人在國外，亞市的房子空著，就有遊民去一個空房後院游泳池游泳。爾灣市也有居民的房子被遊民霸占，而且，這個遊民沒把自已當外人，直接在空房內過起了萬聖節，擺上了節日裝飾。人在中國的屋主，通過線上監控攝像頭查看，當場嚇了一大跳。

洛杉磯 華人 亞凱迪亞

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