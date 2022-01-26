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台灣人醫師協會年會 談新冠病毒、疫苗

記者王珂／洛杉磯報導
賴明詔院士介紹冠狀病毒。（記者王珂╱截圖）
賴明詔院士介紹冠狀病毒。（記者王珂╱截圖）

北美洲台灣人醫師協會南加分會23日在洛杉磯台灣會館舉辦年會，年會主題定為「瞭解新冠病毒感染」 ，並以視訊方式舉行。年會特別邀請在台灣有「冠狀病毒之父」美譽的中央研究院賴明詔院士，主講「新冠肺炎病毒及疫苗」 。

「今天的COVID-19病毒類似於十幾年前的SARS病毒，早在2019年12月，中國通知世界衛生組織有一種新型的肺炎出現在武漢，之後新冠病毒被稱為SARS-CoV-2，並很快成為世界範圍內的流行病。後來隨著疫苗的出現，大家以為很快就能控制這種病毒，沒想到病毒一直在演變。比如現在Omicron正在大流行，病毒本身是非常簡單的生物，簡單的基因和甚至漂亮的外觀，很難想像這種簡單的生物竟然有這麼大的殺傷力，這就是我經常講的病毒比人類更聰明」，賴明詔說。

引發嚴重急性呼吸道疾病的病毒只有三種：SARS、MERS、SARS-CoV-2，這三種冠狀病毒都來自蝙蝠，也可感染動物。SARS-CoV-2的中間宿主究竟是什麼，竟然傳染到人，目前還不清楚，未來要防止新的冠狀病毒出現，必須要對蝙蝠做詳細研究。

病毒感染人類，大部分都比較輕微，大概80%-90%，有時甚至沒有症狀，所以感染後只有10%的人才會出現病症，而只有本身有次生疾病的人，比如高血壓糖尿病，才能引起比較嚴重的症狀，大部分年輕人和小孩子反而沒有什麼症狀，潛伏期大概2-14天，在潛伏期之前有傳染力，結束之後依然有傳染力，傳染力跟症狀本身沒有什麼關聯，這就是為什麼COVID-19比SARS更難控制。

賴明詔說，SARS是有嚴重症狀時有較強的傳染力，所以通過測體溫，可把傳染力較強的人找出來隔離，病情就會較快得到控制。但COVID-19不是，跟普通感冒一樣，患者鼻塞、咳嗽、發燒、四肢無力、肌肉酸痛、並無特殊症狀，只有重症會引起呼吸困難，甚至休克，死亡率非常高，這就是COVID-19比較難控制的重要原因。

疫苗 高血壓 糖尿病

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