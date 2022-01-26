健保「單一付款法案」輕鬆過首關 議會挨批可恥

AB 1400法案提案人州眾議員Ash Kalra。(Ash Kalra臉書)

加州 民主黨人正在推動一項翻天覆地的全民健保 改革，計畫取消現行的所有紅藍白卡與Medi-Cal，加稅1630億元；但民主黨主導的加州眾議會撥款委員會，竟然在無人發言、無人提案修正的情況下通過草案。這是立法怠惰，還是把加州歷來最大的加稅案視為理所當然？

加州眾議會撥款委員會（Assembly Appropriations Committee）20日在沒有任何討論下，民主黨議員壓倒性以11：3，通過爭議的AB 1400「單一付款健保法案」（Single-payer health care）。該法徹底改變加州人醫療保健制度，以CalCare為基礎建立全民健保。洛杉磯時報政治專欄作家斯格爾頓（George Skelton）痛批，州議會此舉「可恥」。

AB 1400法案的共同作者之一州眾議員邱信福。(本報檔案照) AB 1400法案的共同作者之一州眾議員丁右立。(本報檔案照)

他直指，一個好的政府，需在如此有爭議的重大議題上，提供深思熟慮、實質立法辯論，探討州政府是否有能力完成如此「雄心壯志」，財政上是否可實踐並持續。

計畫宏大 政府能負擔？

這項立法的共同作者包括華裔州眾議員丁右立、邱信福。該法規定，將保險公司排除在外，人們將從他們目前的保險，無論是私人或聯邦白卡，轉變為名為CalCare，由加州經營的保險計畫。任何居民可通過該系統看任何醫師，無論身分為何。

該法目的是通過消除私人保費和利潤，覆蓋所有居民，降低醫療保險成本，並協商降低提供者費用和藥品價格。不存在保費（premiums）、共付額（co-pays）或自付額（deductibles）。此外還增加牙科、視力、聽力與長照等服務。

然而，該案會導致史上最大規模的加州增稅，估計約1630億元。加州還需額外籌集數千億元，沒人知道多少，還需說服華府，將現在於加州花費的所有聯邦醫療保險 和醫療補助（Medi-Cal）資金，都交給沙加緬度。

斯格爾頓抨擊，這個州政府，是否有能力完成如此雄心勃勃的計畫？財政上是否得以實踐，由16名成員組成的撥款委員會「什麼也沒問」。

他指出，這不是成員的錯，應歸咎長期確立的立法程序。作為大規模生產法案的「工廠」，州議會立法者在任期有限的情況下，都希望儘速提出一長串法案，在他們競選另一職位時，得以將這些「功績」寫在簡歷上，他們沒有足夠時間花費數年制定正確法案。此外，「他們會給自己設定愚蠢的最後期限」。

簡單過關 委員會瀆職？

斯格爾頓指出，AB 1400法案通過眾議會最後截止日期是本月31日。許多法案均面臨此一時間限制，這是愚蠢的，因錯過最後期限法案的內容，之後可插入到已送入參議會的排程中，這是個俗稱「消化和修正」（gut and amend）過程。

單一付款法案之所以如此命名，是因只有一個實體，州政府，會向健保提供者支付費用。該案在本月11日在眾議會衛生委員會舉行一次聽證會，民主黨人便將該案交給撥款委員會。

這些法案的命運，已由委員會主席、立法領導層私下決定，主要是議長藍登（Anthony Rendon），這就是他們合作方式。

斯格爾頓質疑，若撥款委員會不審查法案的財政問題，成立該委員會目的為何？特別是委員會人員分析，估計該案一旦生效，每年成本可能在3140億元至3910億元間。該分析還引用一項研究，表明需花費2220億元，更換雇主和家庭醫療保健支出。委員會應對此進行非常激烈的辯論，解惑所有問題，「這應該是委員會存在的目的」。