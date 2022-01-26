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空運打結失控 收貨嚴重延遲

記者李雪／洛杉磯報導
中美之間空運也不堪重負。（美聯社）
中美之間空運也不堪重負。（美聯社）

近期一批空運至美國的試劑盒，暴露了埋藏已久的空運物流鏈的大混亂問題。原來打結的不僅只有洛杉磯-長堤港外的海運船隻，還有空運機場的倉庫乃至停機坪都堆滿貨物。南加業內人士透露空運「已經失控」，即使已經漲到前所未見的價位，也可能積壓一個多月才能收貨。

中美之間空運也不堪重負。（美聯社）
中美之間空運也不堪重負。（美聯社）

不少民眾25日都已收到了由中國iHealth公司製造，美國政府採購分發給全民的檢測試劑盒。不過這批從中國空運來美的試劑盒，向大眾揭開了供應鏈阻塞的另一領域。位於蒙特利公園市的Xchange物流公司正在為此頭痛。由於該公司是負責配送iHealth檢測試劑盒的公司之一，於是更有理由聯合業界要求政府解決空運打結的問題。

●洛國際機場 堆滿30航班貨物

Xchange公司的經理Frank Filimaua就指出，海運阻塞受到政府和媒體的廣泛關注，但是空運供應鏈遭遇完全相同的狀況，卻沒人管也沒人知道。他表示，不只是洛杉磯機場，因為該公司也協助從中國運到芝加哥和紐約甘迺迪機場的貨運，發現整個美國的機場倉庫都爆滿。他指出最大挑戰就是航空公司的地面代理，很多倉庫已達到100%至300%的超容量，無法讓貨物流動。其次人手緊缺更是雪上加霜。

同樣位於南加的BestOcean國際物流公司CEO，Richard Wang形容已經「到了失控的地步」。他表示，雖然供應鏈問題從2020年就開始，但真正突出是從2021年下半年開始，洛杉磯和芝加哥的空港目前面臨同樣情況。

他透露，現在洛杉磯國際機場差不多積壓了相當於30個航班的貨物，倉庫乃至停機坪都找不到空間堆放貨物了。卡車公司也缺人，而貨運不走的話，航空公司的地面代理沒有倉庫和人手接受更多貨，從而陷入惡性循環，嚴重影響供應鏈。像是一些企業配件送不到，整個生產線都要停掉，成本非常大。同時由於空運成本高，如果放棄貨物損失慘重，於是商家也會給航空公司施壓。從而現在航空公司也少做出口，全力以赴解決進口的貨物問題。

●搶時間選空運 結果和海運差不多

他說，從去年9、10月開始，每公斤空運價格漲到約20美元，也是百年難見的價格。一些客戶為了搶時間走空運，價格差了十倍，結果和海運時間快差不多了，有時45天到50天甚至更久都收不到貨。這對物流業者來說很頭痛，要安撫和應對客戶的抱怨，客戶遭到損失還會要求賠償甚至拒付運費，但實際整個環節不可控因素太多。

中美之間空運也不堪重負。（Richard Wang提供）
中美之間空運也不堪重負。（Richard Wang提供）

海運積壓受到政府和主流關注，而空港混亂狀態卻無人知曉。Richard Wang分析，這是因為海運大多是消費品，影響到民生民企，而且畢竟海運量比空運大得多，超市貨架一空就很直觀，民眾也能看到港口外排著幾十艘船。而空運規模小，目前只有業界內部知道，大眾認知度低，沒有渠道了解和向政府反映。

●空運業完美風暴 業者盼政府正視

Richard Wang認為，空運打結的問題很難解決，造成積壓的問題有幾個。第一是需求量大增，現在空運的出貨量比疫情前增加了好幾倍；第二是因為海運阻塞，許多貨物轉向空運，進一步增加貨量；第三是美國網購和電子商務增加，因為網購要有時效性，電商平台對商家的出貨時間有要求，於是很多在中國的電商賣家在疫情期間都轉向空運。而這類貨物都是「散貨」，送到本地機場後需要人工「拆板」。

他解釋，以往大多貨物都是「整板」，可以有叉車機械化操作，現在這種散貨就不行，光是人工去點數就要很久。而同時倉庫和航空公司地面人手又嚴重緊缺，由於新冠疫情，很多倉庫平均有30%以上的員工確診需要在家隔離，等於三班倒其中一整個輪班都沒了。加上各行業水漲船高，就算增加薪水也留不住人，招來的新員工技術不熟練，效率低下。種種原因匯聚一起，形成空運業的完美風暴。

洛杉磯國際機場 供應鏈 疫情

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