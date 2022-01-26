洛縣新增確診降 Omicron或已越高峰

疫情造成醫院人手短缺，現在出現了轉機。（聖安東尼奧醫院）

據洛杉磯縣公共衛生局25日表示，當地新冠肺炎日新增感染病例、病毒檢測 陽性率正趨下行，顯示洛縣 經歷變種病毒Omicron肆虐已經過了高峰期，但病毒傳播仍持續高位。縣公衛局局長費若對縣政委員們說，幸運的是，在過去兩周，感染病例及陽性率都出現減弱跡象。

費若表示，截至本周一，縣域平均七天新增感染者比例是每10萬居民中有310例，而一周前是每10萬居民380例感染者，檢測陽性率從一周前的17%降至本周14%。她認為，這種趨勢是令人鼓舞的，而且顯示當地Omicron感染高峰已經過去，開始出現新增感染個體下降。她說，無論如何，現在病毒感染數還是維持在相當高位。

費若指出，洛縣每天平均新增感染病例約3萬2000例，且大約每七人中就有一人COVID-19病毒檢測呈陽性。她說，不幸的是，由於每天都有新增住院及死亡病例，有很多洛縣居民感染重症。醫院仍有很多感染患者，過去一周染疫死亡數增加，平均每天死亡61例。

據統計，25日當天，洛縣新增感染36例死亡，自當地疫情 發生以來總計死亡數至2萬8540例。當日新增感染者1萬8822例，至今洛縣總計有感染者254萬75例。當天滾動平均日檢測陽性率為13.8%。

據州府提供數據，截至25日，洛縣醫院有感染患者4554例，較比前一天的4573例有所下降，在加護病房重症患者785例，較比前一天794例稍有減少。

費若強調，儘管疫情主要數據顯示下行趨勢，但新冠肺炎疫情流行仍位於高位，民眾仍要持續對病毒傳播採取防疫避疫措施。