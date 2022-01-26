我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

「附近逾半是華人」南加阿市夜傳7槍響 民眾憂流彈襲擊

記者邵敏／阿罕布拉報導
槍案發生在阿市S Sierra Vista Ave 800號街區，離Almansor Park非常近。（Z先生提供）
槍案發生在阿市S Sierra Vista Ave 800號街區，離Almansor Park非常近。（Z先生提供）

南加華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）居民反映，24日（周一）凌晨當地發生一起槍案，華人在聽到七聲響徹夜空的槍響後驚恐不安，甚至擔心自己在家中會被流彈擊中。記者致電阿市警局，截至發稿前，警方沒有回應。

阿市居民Z先生表示，1月24日凌晨12時多，他在家中聽到七聲槍響，「聲音非常大，就在我家旁邊，我當時覺得很恐懼。最近報導洛杉磯地區有人在家中，躺在床上也被流彈擊中，我那時也害怕自己會被流彈擊中。」

據Z先生提供，槍擊案就發生在阿市S Sierra Vista Ave 800號街區，離阿市的大公園Almansor Park非常近。他說，「附近一半以上都是華人居民，阿市平時治安不錯，深更半夜竟然連續七聲槍響，是自己聞所未聞的大事。」

而在槍聲之前，Z先生曾聽到外面傳來很大的吵鬧聲，隨後是汽車加速離開摩擦地面的聲音，緊接著就是連續七聲槍響，伴隨著有人驚叫。 Z先生說，槍案發生5分鐘後，約有七、八輛警車抵達，並封鎖了現場，他透過窗戶看到警察拿著手電筒在附近搜尋，調查工作持續了三、四十分鐘才離開。

Z先生表示，槍案現場就在自己家斜對面的一幢公寓樓，與他僅有40呎之隔。據Z先生描述，這幢公寓樓共有七、八家住戶，根據他平日的觀察判斷，案發現場應該是其中一家租戶。他說，這戶人家是西裔人士，經常鬧事，還在街邊拉扯，警察曾多次趕到現場將人帶走。

Z先生提到，一名二、三十歲的西裔男子一直進出這戶人家，此人應與幫派有關。「這名男子剃光頭，身上有紋身，穿著打扮類似幫派風格。我家的大門鐵牆、地上都曾被人畫上幫派符號，之後市政府派人清除了。」Z先生判斷，半夜發生的這起槍案極有可能與這戶人家有關。

案發後，Z先生曾致電阿市警局詢問案件情況，警方告知沒有人員傷亡、物品損壞。案發第二天，記者致電警局，警方回 ，案件目前仍在調查中，尚不能公布相關信息。

阿市24日凌晨發生槍案，華人聽到七聲槍響，圖為案發現場附近。（Z先生提供）
阿市24日凌晨發生槍案，華人聽到七聲槍響，圖為案發現場附近。（Z先生提供）

幫派 華人 警察

上一則

空運打結失控 收貨嚴重延遲

下一則

加州勞工染新冠 可請80小時有薪假

延伸閱讀

南加一派對屋中 凌晨爆槍擊釀4死1傷 疑幫派尋仇

南加一派對屋中 凌晨爆槍擊釀4死1傷 疑幫派尋仇
來美會女友 英科學家躺床上被流彈擊中頭部身亡

來美會女友 英科學家躺床上被流彈擊中頭部身亡
英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道
涉14起槍案 布碌崙17名幫派青少年落網

涉14起槍案 布碌崙17名幫派青少年落網

「她死在我懷裡」洛城14歲女遭警流彈擊殺 母淚求公道

「她死在我懷裡」洛城14歲女遭警流彈擊殺 母淚求公道
洛市警方公開畫面 少女商場試衣被警員執法時流彈誤殺

洛市警方公開畫面 少女商場試衣被警員執法時流彈誤殺

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
西達賽奈麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健。（林永健提供）

華醫打加強針 證實抗體超高 打完感覺像賽跑車

2022-01-22 02:20
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022-01-25 02:20

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時