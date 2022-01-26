「附近逾半是華人」南加阿市夜傳7槍響 民眾憂流彈襲擊

槍案發生在阿市S Sierra Vista Ave 800號街區，離Almansor Park非常近。（Z先生提供）

南加華人 聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）居民反映，24日（周一）凌晨當地發生一起槍案，華人在聽到七聲響徹夜空的槍響後驚恐不安，甚至擔心自己在家中會被流彈擊中。記者致電阿市警局，截至發稿前，警方沒有回應。

阿市居民Z先生表示，1月24日凌晨12時多，他在家中聽到七聲槍響，「聲音非常大，就在我家旁邊，我當時覺得很恐懼。最近報導洛杉磯地區有人在家中，躺在床上也被流彈擊中，我那時也害怕自己會被流彈擊中。」

據Z先生提供，槍擊案就發生在阿市S Sierra Vista Ave 800號街區，離阿市的大公園Almansor Park非常近。他說，「附近一半以上都是華人居民，阿市平時治安不錯，深更半夜竟然連續七聲槍響，是自己聞所未聞的大事。」

而在槍聲之前，Z先生曾聽到外面傳來很大的吵鬧聲，隨後是汽車加速離開摩擦地面的聲音，緊接著就是連續七聲槍響，伴隨著有人驚叫。 Z先生說，槍案發生5分鐘後，約有七、八輛警車抵達，並封鎖了現場，他透過窗戶看到警察 拿著手電筒在附近搜尋，調查工作持續了三、四十分鐘才離開。

Z先生表示，槍案現場就在自己家斜對面的一幢公寓樓，與他僅有40呎之隔。據Z先生描述，這幢公寓樓共有七、八家住戶，根據他平日的觀察判斷，案發現場應該是其中一家租戶。他說，這戶人家是西裔人士，經常鬧事，還在街邊拉扯，警察曾多次趕到現場將人帶走。

Z先生提到，一名二、三十歲的西裔男子一直進出這戶人家，此人應與幫派 有關。「這名男子剃光頭，身上有紋身，穿著打扮類似幫派風格。我家的大門鐵牆、地上都曾被人畫上幫派符號，之後市政府派人清除了。」Z先生判斷，半夜發生的這起槍案極有可能與這戶人家有關。

案發後，Z先生曾致電阿市警局詢問案件情況，警方告知沒有人員傷亡、物品損壞。案發第二天，記者致電警局，警方回 ，案件目前仍在調查中，尚不能公布相關信息。