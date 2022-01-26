加州勞工染新冠 可請80小時有薪假

加州州長紐森與州議會25日達成共識，員工在26人以上的公司，應該給予員工80小時有薪病假。 (州長辦公室網頁)

鑒於新冠疫情再起，加州 州長紐森 與州議會25日達成共識，員工在26人以上的公司，應該給予員工至少40小時的額外有薪病假(paid sick leave)，以利員工自病症中恢復，或照顧罹病家人，但如果員工還要再請假40個小時，則必需出示自己或家人的醫師診斷證明。兩者合計80小時。

以每天八小時、每周五天計算，40小時就是五個工作天。但工時不固定的員工，則可按實際工時休完有薪假。前40小時不用醫師證明，後40小時則需要。

類似法案之前在2021年也實施過，要求雇主給予80小時的帶薪假，不過該法已在去年9月底失效，此後勞工 只能依州法請有薪病假三天。這次法案預料將以速審速決方式通過議會審查，然後送交紐森簽署生效。新法效期預定回溯到2022年1月1日，終止日為同年9月30日，期間因染疫而須休假的勞工都可適用。

勞工團體自去年的有薪假終止後，就不斷呼籲加州政府與議會延長該法，強調只休三天根本不夠，簡直是逼勞工抱病上班，這樣只會讓疫情愈來愈嚴重。不過，原本的三天有薪病假仍然可以請，用於勞工本人接種疫苗或帶家人接種。

紐森、眾議會議長藍登（Anthony Rendon）、參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）的聯合聲明指出，額外增加有薪病假不只能保護勞工，也能讓加州經濟免於崩盤。聲明同時表示，對於受創最深的小店家，府院後續還將推出配套措施。

對於勞工再獲額外有薪假一事，企業略有微詞，認為他們生意變差，還要負擔有薪休假，沒有加州政府的支援實在很難苦撐。不過，紐森等人已經表示，可能給予企業額外的免稅額；加州政府2022-2023年度的預算也編列小型公司的援助預算。

但也正因雇主的抱怨，這次的新法將納入診斷證明的要求，如果請假超過40個小時，就必須出具證明，以免勞工濫用有薪休假。不過勞團代表還是不滿，認為現在需要請假的事由太多，不只是本人染疫必須休假，家人小孩接種、確診也需要陪伴。