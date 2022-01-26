我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

加州勞工染新冠 可請80小時有薪假

編譯組／綜合報導 
加州州長紐森與州議會25日達成共識，員工在26人以上的公司，應該給予員工80小時有薪病假。 (州長辦公室網頁)
加州州長紐森與州議會25日達成共識，員工在26人以上的公司，應該給予員工80小時有薪病假。 (州長辦公室網頁)

鑒於新冠疫情再起，加州州長紐森與州議會25日達成共識，員工在26人以上的公司，應該給予員工至少40小時的額外有薪病假(paid sick leave)，以利員工自病症中恢復，或照顧罹病家人，但如果員工還要再請假40個小時，則必需出示自己或家人的醫師診斷證明。兩者合計80小時。 

以每天八小時、每周五天計算，40小時就是五個工作天。但工時不固定的員工，則可按實際工時休完有薪假。前40小時不用醫師證明，後40小時則需要。 

類似法案之前在2021年也實施過，要求雇主給予80小時的帶薪假，不過該法已在去年9月底失效，此後勞工只能依州法請有薪病假三天。這次法案預料將以速審速決方式通過議會審查，然後送交紐森簽署生效。新法效期預定回溯到2022年1月1日，終止日為同年9月30日，期間因染疫而須休假的勞工都可適用。 

勞工團體自去年的有薪假終止後，就不斷呼籲加州政府與議會延長該法，強調只休三天根本不夠，簡直是逼勞工抱病上班，這樣只會讓疫情愈來愈嚴重。不過，原本的三天有薪病假仍然可以請，用於勞工本人接種疫苗或帶家人接種。 

紐森、眾議會議長藍登（Anthony Rendon）、參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）的聯合聲明指出，額外增加有薪病假不只能保護勞工，也能讓加州經濟免於崩盤。聲明同時表示，對於受創最深的小店家，府院後續還將推出配套措施。 

對於勞工再獲額外有薪假一事，企業略有微詞，認為他們生意變差，還要負擔有薪休假，沒有加州政府的支援實在很難苦撐。不過，紐森等人已經表示，可能給予企業額外的免稅額；加州政府2022-2023年度的預算也編列小型公司的援助預算。 

但也正因雇主的抱怨，這次的新法將納入診斷證明的要求，如果請假超過40個小時，就必須出具證明，以免勞工濫用有薪休假。不過勞團代表還是不滿，認為現在需要請假的事由太多，不只是本人染疫必須休假，家人小孩接種、確診也需要陪伴。

勞工 加州 紐森

上一則

「附近逾半是華人」南加阿市夜傳7槍響 民眾憂流彈襲擊

延伸閱讀

參議員潘君達提案 強制學生接種疫苗

參議員潘君達提案 強制學生接種疫苗
潘君達提案 加州K-12學生強制打疫苗 才能進行線下課程

潘君達提案 加州K-12學生強制打疫苗 才能進行線下課程
鐵道劫竊逮280人 犯罪現場堪比第三世界 紐森決重懲

鐵道劫竊逮280人 犯罪現場堪比第三世界 紐森決重懲
加州高鐵建設 紐森加碼投資 中央谷地路段再砸42億

加州高鐵建設 紐森加碼投資 中央谷地路段再砸42億
刺殺參議員甘迺迪槍手 第16次申請假釋被駁回

刺殺參議員甘迺迪槍手 第16次申請假釋被駁回
遊民解方 紐森回嗆洛警長

遊民解方 紐森回嗆洛警長

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
西達賽奈麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健。（林永健提供）

華醫打加強針 證實抗體超高 打完感覺像賽跑車

2022-01-22 02:20
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022-01-25 02:20

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時