航班減、人力缺 洛縣蒙市積壓1700萬新冠測試盒

位於蒙市的這家物流公司遭遇供應鏈打結的問題。（記者李雪／攝影）

在Omicron疫情 肆虐下，美國居家快速新冠病毒檢測盒配送遇到極大挑戰，有巨量試劑盒堆積在美國本土倉庫。因航班大減、航空港倉庫爆滿、員工確診使人力短缺原因，等無法即時配送。其中一家位於洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）的物流公司，竟有1700萬個進口自中國的測試盒積壓，無法及時分銷到零售商和消費者手上。

根據ABC新聞報導，這家公司的倉庫截至上周還有1700萬測試盒堆積，這些測試盒標註著由加州公共衛生局購買，免費供給學校、養老院、遊民和托兒中心，已在倉庫放置數天。這些測試盒中主要由中國iHealth公司製造，美國15個州都購買這種測試盒。

截至20日，負責這批測試盒配送的XChange物流公司，已經處理了數百萬積壓已久的測試盒，但仍有三個貨機航班的載運量、約2500萬個測試盒未處理。該物流公司稱，每天有20輛貨車，載著測試盒從這座倉庫運出。

該物流公司應該是華資，在北京和深圳都有分公司，而蒙市辦公室的進門處，擺設一座關公神像。

XChange物流公司稱，他們的倉庫上周貨物容量超出200%至300%，沒有足夠人力處理這些測試盒。該公司經理Frank Filimaua 24日接受本報採訪時表示，過去一個月該公司有30%員工確診新冠肺炎。在正常情況下，緊急貨物從運抵飛機到貨車，再到顧客手中只需24至48小時，現在平均需要五天。他預計公司還需兩周，才能恢復以前的運送能力。

蒙特利公園市Xchange物流倉庫，一個工人正在鏟貨，處理進口自中國的居家快速新冠病毒檢測盒。（ABC） 蒙特利公園市Xchange物流倉庫，一個工人正在鏟貨，處理進口自中國的居家快速新冠病毒檢測盒。（ABC） 蒙特利公園市Xchange物流倉庫，一個工人正在鏟貨，處理進口自中國的居家快速新冠病毒檢測盒。（ABC）

海運轉空運更塞 卻沒人管

Frank Filimaua對本報記者表示，除了倉庫人手短缺，供應鏈 還有很多環節都有積壓問題。第一是中美航班熔斷或取消太多，以往他們會借用客機幫忙運送部分物資，但現在很多貨物無法從中國運到美國。他們這兩天接到的運貨的航班，都已經比原訂飛行時間晚了兩三天。第二，就算順利運到美國來，但洛杉磯機場倉庫大爆滿，無法週轉調度，也使貨物無法及時送到他們本地的倉庫。

Frank Filimaua稱，一旦能運到他們本地的倉庫，他們都會盡快送出去。不過他們人手也很緊缺，雇了三組外聘承包的工人隊伍，但還是忙不過來。他說，洛杉磯港 口外貨櫃船阻塞，受到政府和媒體的廣泛關注，但是其實空運供應鏈遭遇完全相同的狀況，卻沒有人管，也沒人知道。而且很多企業因為海運不暢，於是轉到空運，現在空運更阻塞。

中國的iHealth公司在國際物流上也有拖延，該公司表示，拜登政府已經採取措施幫助他們。iHealth公司與白宮有2億5000萬測試盒訂單，這些測試盒將免費發放給美國家庭。

空運費用飆升 漲價168%

根據國際航空運輸協會（IATA），疫情期間中美兩國零售業成長較大，但是供應鏈瓶頸阻擋了空運的能力增長，根據最近統計，11月以貨物噸公里（cargo ton kilometers）計算的空運需求，相較於2019年疫情爆發前的同期成長3.7%，還不到10月成長幅度8.2%的一半。其中亞太地區空運需求僅增1.1%。

另外中國的「清零」防疫政策，在過去幾個月導致包括天津、寧波、上海等港口城市海運受阻，不少商家轉為空運，但是供應鏈上人力不足使空運受限。

但另方面，空運費用卻飛漲。根據物流分析網站The Load Star的報導，2021年12月和2019年12月相比，全球空運價格漲了168%，與2020年12月相比，增長42%。