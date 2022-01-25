參議員潘君達提案 強制學生接種疫苗

加州華裔民主黨參議員潘君達（Richard Pan)提出新法案，要求加州K-12年級所有學生，接種新冠肺炎疫苗後，才能進行面對面課程，且僅能以醫療理由豁免。(潘君達臉書)

加州 議會正研擬新法，將要求加州K-12年級所有學生接種新冠肺炎疫苗 後，才能進行面對面線下課程，且僅能以醫療理由獲得豁免。

ABC 7電視台報導，加州華裔民主黨參議員、小兒科醫師潘君達（Richard Pan）24日與洛杉磯 和聖地牙哥聯合學區代表，在Arleta高中介紹這項由他研擬的新法，將把新冠肺炎疫苗納入進行線下，面對面課程的學童所要求的疫苗接種清單上。

洛杉磯聯合學區臨時教育總監賴利（Megan Reilly）說，「強制接種是有效的，可以挽救生命。接種疫苗者的反應不會太嚴重，若一人接種疫苗，病毒傳播性便會降低，這將減少病毒傳播和變種的機會。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年宣布學生強制接種疫苗令，遭下級法院阻止，現在加州立法者正在權衡中。

潘君達的法案，不允許學生以個人信仰為由豁免施打疫苗，只能因醫療因素取得豁免資格。他說，「我們將希望進行面對面學習的學生，做這樣重要的選擇，這種方式是確保線下學習學生接種疫苗。」

除該法案外，幾天前立法機關又推出另一法案，允許12歲及以上學童，在未經父母同意的情況下可選擇接種疫苗。預計這兩項法案都會遭到部分民眾和反疫苗團體的強烈反對。