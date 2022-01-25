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洛縣富人區病毒漸減 Omicron致死惡化快

記者李雪╱綜合報導
照護機構的居民和工作人員中的感染病例下降，部分原因是其大多完全接種疫苗和加強針。（美聯社）
照護機構的居民和工作人員中的感染病例下降，部分原因是其大多完全接種疫苗和加強針。（美聯社）

洛杉磯縣的廢水檢測數據顯示，這波新疫情中，富人區感染數減少，但其他平民區或相對較窮的區域，感染數增加。雖然通常認為Omicron普遍導致的症狀較輕，但跡象顯示，Omicron致死病例的病情惡化更快。

24日洛縣公衛局確認新增27例死亡、2萬5784例感染。目前有4573名新冠患者住院。三項數據都比前一日略為減少。

洛縣上周經歷Omicron帶來的高峰，20日共102人死亡，是自去年3月10日以來的最高單日死亡人數。據洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer），在這102人中，90%在聖誕節後生病，80%是在元旦後生病，這表明他們當中大概率感染的是Omicron。

洛縣病例率並沒有均勻下降。廢水分析表明，雖然市中心和西區的新冠病毒水平略低，但洛縣東部和南部的病毒水平仍然很高，費若說。而廢水數據目前看來一直很準，與報告新冠病毒病例率最高的地區相關。

這與去年12月的情況有所不同，當時洛縣的病例率最高的是馬里布海岸、西區、聖費爾南多谷南部、和好萊塢山等富裕社區。費若分析認為，當時最有可能被感染的人通常是旅行者、去娛樂場所的人。而最近社區傳播的一些變化可能說明，那些在工作中需要密切接觸，並經常住在擁擠的住房中的人之間的傳播增加了。

她表示，死於Omicron變種的人，似乎比感染早期其他變種的患者，病情惡化得更快。在夏季出現的Delta高峰期間確診死亡的患者，通常在開始出現症狀後四到五周才死亡。但在上周報告的死亡人數中，許多人都是在死亡前三周甚至更短時間內，才出現症狀或剛被診斷。

據洛縣公衛局，長照機構符合條件的人的疫苗接種率很高，91%的居民和97%的工作人員完全接種了疫苗。截1月9日，獲得加強劑的居民人數穩定在82%左右。員工中的比率較低，只有54%員工在12月底打過加強針，而截至1月9日，這一比例為65%。

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