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4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

本報記者╱洛杉磯報導
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

針對美國運輸部宣布，停飛中國航空公司44班個航班次的決定，中國政府外交部發言人趙立堅強硬回應，指責「美國政府為一己之私，尋求例外和特殊待遇。」但中美硬槓的結果是，截至1月24日凌晨，中國國際航空公司網頁上，4月前洛杉磯的相關航班已全部取消，其他航空公司也會相繼跟進，這麼一來可能在4月之前，紐約和洛杉磯不會有航班往返中國，只能改到舊金山西雅圖、達拉斯，同時導致機票價上漲三倍。

與上次川普發布禁飛令，中國政府秒服軟不同，這次中國等了三天才回應，不過態度強硬。顯然中國政府在疫情和冬奧會的雙重壓力下，不得不選擇硬槓。

預訂國航機票的客人3月機票被取消。（讀者提供）
預訂國航機票的客人3月機票被取消。（讀者提供）

運輸部的文件措辭留有餘地。（網頁截圖）
運輸部的文件措辭留有餘地。（網頁截圖）

對於中國的指責，有網友說，從來都是中國政府不斷加碼，讓海外華人回國無門，一系列限制背後都是金錢。如持續七天的自我隔離需要花錢、做雙檢測花錢，一張經濟艙單程機票，從前幾天的2900多元，現在炒到5600元，還要因為熔斷，動輒改簽退票又要花錢。海外中國人回國過年探望親人，成為了中國政府口中的自私任性，尋求特殊待遇，實在太可笑了。有人則形容，「神仙打架，百姓遭殃。」

中國國際航空現已取消，3月所有CA770洛杉磯飛深圳的航班（每周二直飛），及CA769深圳飛洛杉磯航班（每周二直飛）。 3月每周日CA988洛杉磯飛北京/天津，在預訂系統中也完全找不到。根據內部消息，國航3月和4月航班都是鎖著狀態，也有內部人士表示，去年美國也曾有過類似的行動，看運輸部發言，尚留有餘地，只能靜觀其變。

國航4月前洛杉磯的相關航班已全部取消。（本報檔案圖）
國航4月前洛杉磯的相關航班已全部取消。（本報檔案圖）

洛杉磯和紐約停飛，導致很多人只能去舊金山、西雅圖和達拉斯飛中國。機票業者包先生說，航班越少，價格越貴，票價衝到8000元到9000元，是分分鐘的事情。即使4月恢復，消化積壓客流需要時間，但5月和6月又是暑假高峰，必然導致機票供不應求。還要擔心隨時可能熔斷，因此建議旅客，購買能全額退款的航空公司機票。

洛杉磯 舊金山 西雅圖

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