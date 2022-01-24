洛縣疫情似現轉折點 但傳播速度仍高

洛杉磯各醫院新冠住院人數連續三天緩慢下降，但重症監護室患者人數則略為增加。（法新社）

洛杉磯 縣疫情似乎正在出現轉折點，好消息是：每日新增確診人數，正穩定緩慢下降，每日陽性確診率也已連續七天緩慢下降中，每日住院人數則連續三天緩慢下降，但重症監護室患者人數略為增加。公衛官員說，Omicron的傳播率正在下降，仍要求大眾保持高度防疫警覺。

洛杉磯縣公共衛生局23日發佈新冠疫情最新數據：當日新增2萬6354例、63例死亡。洛縣醫院的陽性患者人數連續第三天下降，但加護病房的人數持續攀升。

目前有4568人因COVID-19住院。洛縣醫院的陽性患者人數連續第三天下降，從22日的近4700人降至4568人，但重症監護室(ICU)人數持續攀升，從22日的769人略增至774人。

23日的陽性檢測 率為15.1%，低於22日的16.1%和上周日（16日）的17.4%，縣衛生部門22日表示，過去七天已確認超過25萬例新冠病例，低於之前七天報告的29.1萬例。

衛生官員說，檢測呈陽性者應與他人隔離至少五天。五天後檢測呈陰性、且在未使用退燒藥的情況下，至少24小時沒有再發燒、無症狀或症狀有所改善，才能解除隔離。不符合這些標準的居民需在十天後解除隔離，前提也是在沒有使用退燒藥的情況下，至少24小時沒有發燒、沒有症狀或症狀有所改善。

如發現自己感染，要通知密切接觸者，包括在新感染者發病前的48小時內，在24小時內與感染者的接觸累計達15分鐘或以上的人，或檢測呈陽性的人。

另外，居民在室內和室外的其他人周圍，需要佩戴專業外科或更高等級的口罩 ，目前阻止COVID-19病毒顆粒的最佳口罩是N95、KN95和KF94口罩。

費若說，雖然每日的病例數、住院數和檢測呈陽性病例有下降的跡象，表明Omicron的傳播率正在下降，但仍需在接下來幾周內保持謹慎，因為傳播速度仍處於我們見過的最高水準，平均每天發現3萬5000例新病例，周圍的任何人都很容易在一周內遇到感染者，避開人群、保持距離、戴上口罩和勤洗手，可幫助每個人保持安全，也可以在激增期間保護必要的工作人員。

如需最新的隔離和檢疫指南，請訪問www.publichealth.lacounty.gov