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留學生PCR假陽 4萬元機票作廢無法返中

本報記者／洛杉磯報導
一位中國留學生最近分別在紐約和洛杉磯兩地，各做了三次核酸檢測(PCR)，因為有陽性無法登機，4萬元人民幣買的機票作廢。（讀者提供）
一位中國留學生最近分別在紐約和洛杉磯兩地，各做了三次核酸檢測(PCR)，因為有陽性無法登機，4萬元人民幣買的機票作廢。（讀者提供）

一位中國留學生最近分別在紐約和洛杉磯兩地，各做了三次核酸檢測(PCR)，其中都有一次是假陽性，而多次檢測導致他花了1000多元，但因為有陽性無法登機，4萬元人民幣買的機票作廢，即便花錢重新買票，也不知何時能登機回家。

留學生李同學2021年底畢業，本來計劃12月底回國，因此在出發前一周幾乎閉門不出，出發前的七天核酸檢測都是陰性，但是在12月26日臨近出發時去做檢測，竟然呈陽性，導致他無法按時登機。因為中國總領事館規定，核酸檢測呈陽性，接種非滅活疫苗後，加測N蛋白IgM抗體呈陽性的人，只能暫緩赴華，需要在康復後自行監測觀察，六個月後再考慮旅行，所以他根據朋友的建議，來洛杉磯再試試。

李同學說，他去年6月在中國接種滅活疫苗，中間這半年不覺得自己有被傳染過新冠病毒。他先是花4萬多人民幣購買了1月14日洛杉磯飛廣州的機票。按照中領館新規定，出發前七天做了一次核酸檢測是陰性，在出發前兩天13日做了另外兩次核酸檢測。結果悲催的是，兩個機構的兩個核酸檢測，一個陰性、一個陽性。

李同學欲哭無淚，為什麼每次都是最後一次出現陽性結果。他說，在洛杉磯做的兩次核酸間隔不過一個小時，為什麼不同機構檢測出來的結果竟不一樣？因為有陽性，導致他14日飛機起飛當天因此無法登機。

他前後已做了十多次核酸檢測，光檢測費就花了1000多元。現在人滯留在洛杉磯，只能租Airbnb，如果洛杉磯這邊走不了，他只能考慮再輾轉去舊金山，可現在很多航班被熔斷，要3月以後才有航班，中間這一個多月吃住開銷都要花錢，且他的學生簽證2月23日就過期，現在只能寄希望下周中領館上班後諮詢怎麼辦？

一名在檢測實驗室工作、不具名的華人業者表示，如果是同一個時間檢測，兩個機構測出來的結果不同，可能有一個是錯誤的。錯誤的陽性通常是提取的時候，如果一個檢體污染了機器，那批檢體會被污染成陽性，就會有錯誤的報告。

像之前巴沙迪那某私立學校選擇的實驗室，測出學生一半是陽性，導致學校馬上停課。結果這些學生又去了其他的檢測中心，結果全是陰性，之後這個學校就換檢測機構了。

李同學說，中領館指定的四家機構，他前後已經去了三個，一個是在紐約的NOVA測出抗體假陽，一個是在洛杉磯的Equaltox測出核酸假陽。問題是即便機構有錯誤，他也無法提出證明，讓他有家歸不得，被困在美國不知何去何從。

一位中國留學生最近分別在紐約和洛杉磯兩地，各做了三次核酸檢測(PCR)，但各有一...
一位中國留學生最近分別在紐約和洛杉磯兩地，各做了三次核酸檢測(PCR)，但各有一次假陽性。圖為PCR檢測實驗室正在處理樣本檔案照。（美聯社）

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