確診住院人數降 洛縣疫情露曙光

確診、住院數下降，洛縣疫情初露曙光。(本報檔案照)

洛杉磯 縣近一周新增確診數和確診率都有下降，22日住院人數連續兩天下降，新冠疫情初現好轉跡象。

洛杉磯縣22日新增72例死亡，新增3萬9117確診病例。在過去一周，洛縣 共有25萬確診病例，這之前的一周共有29萬1000個確診病例。根據洛縣衛生局，22日（周六）新冠肺炎確診率為16.1%，比上周日（16日）的17.4%確診率有所下降。

此外，洛縣住院的新冠病人數22日連兩天下降，當天有4698人住院，前一天為4792人。但是ICU病人數上升，從21日的740人增至769人。

雖然確診人數、確診率和住院人數三方指標都有下降，但是洛縣衛生局局長費若提醒民眾，目前病毒傳播仍很厲害，未來幾周持續保持警惕。她說，「每日平均有3萬5000人確診，在此情勢下，每個人都很容易感染。避免群聚活動，保持社交距離，配戴高防護的口罩 ，勤洗手，可以保護每個人。」

此外，衛生局提醒確診民眾要做好隔離措施，至少隔離五天。五天後新冠檢測呈陰性，在沒用藥的情況下，發燒症狀消失24小時才可以解除隔離。如果隔離五天還不能達到上述標準，那麼需要隔離十天看是否達標。解除隔離後，還需要在有他人的室內室外配戴N95， KN95或KF94口罩。除了隔離，確診人士還需通知與其近距離接觸者。