華醫打加強針 證實抗體超高 打完感覺像賽跑車

西達賽奈麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健。（林永健提供）

西達賽奈（Cedars-Sinar）中心醫護人員前年底成為南加州首批接種疫苗 人群，去年也成為第一批施打加強針（booster）的人們。該院華裔醫師林永健參加了疫苗抗體研究，最近加強針的抗體數據出爐，遠高於第二針的效果，他呼籲民眾積極施打。

西達賽奈麻醉科、疼痛中心的醫師林永健，前年12月21日施打了第一針輝瑞疫苗，去年1月中施打了第二針，到11月19日打了加強針。他自願參加了醫院的疫苗抗體研究，最近收到了施打加強針一個月後抗體檢測 結果，分享給民眾參考。

檢測對象主要是抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG，他這一年多以來參加了多次檢測，分別是接種疫苗第二針後兩周、兩個月、四個月、六個月、九個月和十個月。而該抗體的滴度水平分別是23300、4800、1500、730、350、300。數字下降幅度非常大，最後一次檢測僅有第一次檢測時的抗體水平的1.3%了，但仍比陽性值50超過近六倍，仍有一定抵抗力。

而在11月19日打了加強針後一個月，檢測出來結果為300733，比陽性值50超過600倍，比當時第二針後的抗體還高出不少，讓他也十分驚訝。他笑說，難怪當時覺得第二針後的反應像「過山車」，而加強針後的感覺如「賽跑車」，一度發高燒到104度，心率也一度每分鐘95次，吃了三次泰諾才緩和，「看來加強針真的是加強了」。

他列舉研究表示，打了第二針疫苗後對防護Omicron 的有效率其實只有25%，而打了第三針加強針的話，對Omicron的有效率可以增高到60%至65%。雖然至目前為止，所有研究都沒有確定，也不知道什麼水平的抗體滴度能夠有效地、足以抗新冠感染，但可以肯定的是，疫苗能夠減輕新冠症狀，降低死亡率。

目前新冠感染正仍處於高峰期，洛杉磯縣每天確診病例在4至4.5萬之間。他表示雖然Omicron看起來大多數情況下症狀是比較輕，但是由於傳播力強，被感染的基數大，因此住院的人還是很多。他透露自己所在的醫院一度床位住滿，前兩周1000多張床僅剩下22張空床。為了節省床位，很多其他疾病的手術都被停到1月30日之後。好在所有數據都顯示高峰即將過去，一些數值開始往下走，但他所在醫院的住院和加護病房人數還是在最高值。

據他觀察，這波疫情中因新冠住院的患者有兩大特點，都是完全沒打疫苗或者沒接種加強針的人，而且以小孩和年輕人多。他表示雖然Omicron很多時候症狀輕，但也不能掉以輕心，因為它對某一些人影響非常致命，而且目前也不能完全確定哪些人感染後會是輕症，哪些人會很危險。因此，每個人都要警惕，大家務必保護好自己和他人，打第三針加強疫苗。