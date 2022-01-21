病人躺救護車 醫院外苦等數小時 加州緊急醫療挨轟

加州救護車與醫院之間延誤情況長期處於緊張狀態，新冠疫情更加劇問題。(Getty Images)

加州 緊急救護人員19日在州議會立法聽證會上抨擊加州的緊急醫療服務系統，將患者從救護車上轉至醫院急診室，需要有數小時的長時間等待，他們表示，近兩年的新冠疫情 ，導致緊急送醫延誤情況更形惡化。

第一線急救人員指出，在醫院急診室接診時間一般超過預期20分鐘，即不利於病患，也阻礙他們協助新的緊急電話求救的能力。通常會在醫院等待數小時，是因為無人可接收新病人。醫師與院方管理人員則表示，延誤問題源自於實驗室運作、X光及保險授權延誤。

洛杉磯縣消防局醫療主任凱山（Dr. Clayton Kazan）在沙加緬度緊急管理聽證會中表示，醫院所面臨的挑戰，不應導致用於最緊急情況的911系統癱瘓。緊急救護系統無法維持，疫情之下更加嚴重。院方應該對延誤負責，並非所有病人都應被送至醫院分診，「我們正處於災難中，已持續兩年了。這是一場緩慢持續的災難。」

加州救護車與醫院之間延誤情況長期處於緊張狀態，新冠疫情更加劇問題。從上個月底開始的Omicron變種病毒 感染激增之後，加州住院人數一直增加。19日有超過1萬5000人因染疫住院，比兩周前增加89%。

儘管已有一些跡象顯示，加州染情正在放緩，北加州汙水檢測表明，目前的病毒感染率較低。但衛生官員表示，住院人數可能須到月底才會達到頂峰，醫院正為面對更大的壓力做準備，因為院方醫護人員也因染疫而人員短缺。Omicron變種病毒比其他冠狀病毒株更容易傳染，但早期研究顯示，其導致重症比例低於先前的Delta變種病毒，加上疫苗與加強劑接種，強有力地保護感染者免於重症、住院與死亡。

加州杭廷頓紀念醫院執行長摩根(Dr. Lori Morgan)表示，疫情期間急診室人滿為患情況成為普遍現象，急診部門被用於非緊急使用，也面臨讓病人出院問題，例如缺乏急診後護理床位與保險延誤。

救護人員認為，醫院需做更多工作快速接收病患，讓第一線緊急救護人員可回應更多電話、休息與午餐。他們建議對未能更快接收病患的醫院罰款，或提供可積極接應患者的醫院財務鼓勵，並透過院外計畫或急診室以外地點，治療更多非緊急患者。