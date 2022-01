少年諾貝爾獎 洛城3華生入決賽 將競爭180萬獎金

2022雷傑納隆科學獎決賽洛杉磯選手Vivien He。 (Regeneron STS)

享有「少年諾貝爾獎」美譽的2022雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search 2022)40名決賽選手(Finalist)名單20日公布,洛杉磯 地區有三位華裔 生入圍 ,將在3月10日至16日為期一周的決賽中,角逐前十名次,競爭總額超過180萬美元的獎學金。

洛杉磯地區入圍決賽的華裔學生和科研項目如下:

2022雷傑納隆科學獎決賽洛杉磯選手王語安。 (Regeneron STS)

王語安(Ethan Wong),亞凱迪亞高中(Arcadia HS),項目名稱「採用新型製造技術構建鐘形升力分佈的飛機偏航特性」(Yaw Characteristics of Aircraft With a Bell-Shaped Lift Distribution Built With a Novel Manufacturing Technique)。

2022雷傑納隆科學獎決賽洛杉磯選手江天琪。 (Regeneron STS)

江天琪(Theodore Jiang),洛杉磯Palisades Charter高中,項目名稱「破譯遺傳變異的語言:使用Ttransformer語言模型來識別與人類遺傳疾病和癌症相關的致病性錯義突變」(Deciphering the Language of Genetic Variants: Using a Transformer-Based Language Model to Identify Pathogenic Missense Mutations Associated With Human Inherited Diseases and Cancer)。

Vivien He,派洛斯福德半島高中(Palos Verdes Peninsula HS),項目名稱「Qube:用於現場和區域地震預警的低成本物聯網設備」(Qube: A Low-Cost Internet-of-Things Device for On-Site and Regional Earthquake Early Warning)。

由科學學會(Society for Science)主辦的Regeneron STS科學獎,是美國歷史最久和最負盛名的高中生科學和數學競賽,表彰少年學子在科學數學領域取得的傑出成就。今年南加州三位入選決賽的華裔學生,分別來自洛杉磯地區的公立高中,他們的研究領域涵蓋生物醫學、人工智能、互聯網絡、工業製造等,成為美國未來的高新科技的希望。