鐵道竊案猖獗 拖累供應鏈 驚動州長

貨運列車在洛杉磯市林肯岡被偷貨品，是全美商品供應鏈吃緊原因之一。(ABC7電視台截圖)

洛杉磯市林肯岡（Lincoln Heights）滿地散落的貨品只是美國鐵道運輸問題的縮影。全美商品供應鏈吃緊，原因不僅僅是國外工廠來不及供貨，或是貨輪在口岸大排長龍無法卸貨，連到了美國境內裝上火車後，也可能就此消失無蹤。供應商寄出了貨，但是買家永遠拿不到，因為值錢的東西在鐵路運輸過程中被偷光了。問題嚴重到加州州長紐森 20日得到林肯岡親自看看。

追蹤鐵道竊案的民間公司CargoNet，管理營運的副總裁Keith Lewis形容，「停止的列車，就是招引麻煩的列車」，美國的鐵路運輸問題不僅僅是外界所想的，如何把列車從東岸調回西岸那麼簡單，還有如何保證貨品不會半途蒸發的問題。聯邦法律原本就規定，聯合太平洋（Union Pacific）等鐵道企業可以雇用民警，但是他們的經費越來越少，西岸樞紐的洛杉磯地區，人力就單薄到驚人的地步。

聯合太平洋成立於1862年，總部位在內布拉斯加州 的奧馬哈，單是加州境內的軌道長度就達3200哩。聯合太平洋回報，自2020年12月起，加州境內的貨車劫竊就增加了160%，平均每天90輛車遭到入侵。但是大洛杉磯的劫竊問題「誇張至極」，正因為林肯岡是洛杉磯港 、長堤港與全美鐵道運輸的轉運集散要點之一，自去年10月開始的聖誕送禮潮開始後，劫竊更年增356%。

占地150英畝的林肯岡轉運站，正是上周引發與論譁然的處所，貨物散落一地，除了許多貨品當天就被偷走，事後還有民眾前去掏寶。林肯岡的問題之嚴重，全美40%的進口貨大部分在此轉運。而且就算聯合太平洋聲稱持續加強警戒措施，但事實上，不但劫竊手法越來越高，聯合太平洋也沒真的加強防備。另一家鐵道運輸商BNSF就說他們的集散場沒有劫竊問題。

聯合太平洋的離職員工表示，公司過去幾年至少辭退半數以上的的民警。雖然聯合太平洋不願公布數據，但是負責林肯岡的洛市警局Hollenbeck分局指出，事實上從亞利桑納州的尤馬（Yuma）到洛市的路線，聯合太平洋只有六個人負責巡守。警官German Hurtado形容，其他執法單位單從去年2月到12月就逮捕了涉及鐵道劫竊的122人，但聯合太平洋簡直跟大海撈針一樣逮不到人。聯合太平洋甚至牽扯到洛縣檢察長賈斯康（George Gascón），聲稱因為他的縱放才讓竊案猖獗，但問題在如果逮不到人，檢方又如何起訴。