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洛縣新增4萬2115陽性病例 102死

記者王珂╱洛杉磯報導
華人區COVID-19檢測點 （記者王珂╱攝影）
華人區COVID-19檢測點 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯縣20日新增4萬2115例陽性病例和102例新死亡，死亡人數為2021年3月以來最高，其中拉丁裔和非裔居民的病例、住院率和死亡率較高，公共衛生部門已在洛杉磯縣的所有地區確定了總共238萬5721例COVID-19陽性病例，當天的陽性率為17.6%。

目前有4814名COVID-19患者住院。超過1千零76萬2700人可獲得檢測結果，其中20%的人檢測呈陽性。迄今為止，洛杉磯縣總死亡人數為2萬8282人。

102例新死亡是自2021年3月10日以來單日報告的最高死亡人數。新死亡人數在短短一周內翻了一番，今天報告的死亡人數中有90%是生病的居民在12月24日之後感染，表明感染Omicron（奧密克戎）變體的可能性很高。

在整個大流行期間，拉丁裔和非裔居民感染人數和其他族裔差異較大。拉丁裔居民發病率最高，每10萬人中有3600例，比一個月前增加了1900%。非裔居民發病例率第二高，每10萬人中有近2700例，僅一個月就增加了1400%。亞裔居民的增幅最大，達到2400%，即每10萬人2300例，而白人居民在過去一個月中增長了1100%，達到每10萬人2100例。

非裔和拉丁裔的住院率高於白人和亞裔，非裔居民和亞裔居民之間的差距接近六倍，亞裔居民死亡率較低，每10萬居民中有一人死亡。

如需最新的隔離和檢疫指南，請訪問www.publichealth.lacounty.gov

非裔 亞裔 洛杉磯

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