加州新冠住院數逼近疫情高峰 醫護吃緊

加州住院病患總數逼近疫情以來的最高峰，當局呼籲民眾遵守防疫相關規定。 (加州公共衛生局網頁)

加州 各地住院人數1月13日已達5萬1932人，其中1萬5179人罹患新冠肺炎。加州去年初的總住院人數最高值為5萬5000人，新冠病患最多的則是2021年的1月29日。同樣暴增的還有加護病房（ICU）的新冠人數，18日已達2404人，高於夏季的高峰2128人，但低於去年1月的4868人。

此外，1月8日加州各地急診室（ER）共收治4萬6605人，Delta病株高峰期為4萬2000人；新冠相關的目前為1萬1809人，同樣高於去年初的高峰。不過，有些人到急診室只是為了做篩檢，橙縣衛生局長周昭龍（Clayton Chau）強調，到ER做篩檢只是徒增醫院負擔，非必要的求診應該避免。

急診室塞爆的另一個原因是，住院區雖有床，但護理師不夠，因此急診室患者，往往要等20至30小時才能換到住院病床，某些醫院的等待時間甚至長達50小時。以亞凱迪亞（Arcadia）的南加 衛理公會醫院（Methodist Hospital of Southern California）為例，雖然表定有300床，但人力只夠照顧200床。

ICU同樣缺護理師，全州有效空床率已由22%降到16%，聖荷昆谷（San Joaquin Valley）醫療區甚至只有10.3%，南加醫療區較好，但也只有15.4%。

部分專家認為，Omicron 病株的威脅低於Delta病株，但事實並不然。其一，洛杉磯縣的統計發現，許多死亡病患是在Omicron病株開始盛行後才過世的；其二，2022年冬季的死亡率比2021年夏季還高，凸顯Omicron不易致死的矛盾之處。洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）甚至說，未來數周的死亡人數恐怕還會更多。

然而，部分跡象還是顯示，住院病患的增幅可能減緩。去年12月28日至今年1月4日，新冠住院人數周增69%；1月5日至1月11日周增53%；12日之後周增幅減為23%。只是沙加緬度與舊金山等地的新冠住院病患還在攀高。