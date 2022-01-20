洛縣再增3萬人染疫59死 學生和教職員工陽性率下降

華人區COVID-19檢測點。 （記者王珂╱攝影）

隨著學校繼續實施安全面對面學習策略，學生和教職員工的陽性檢測 率下降，洛杉磯 縣19日新增3萬81例新冠陽性病例和59例新死亡，公共衛生部門已在洛杉磯縣的所有地區確定了總共234萬3821例新冠陽性病例，當天的陽性率為16.9%。

目前有4799名新冠患者住院。公共衛生數據顯示，學生和教職員工的測試陽性率下降，而報告病例的學校數量隨著洛杉磯聯合學區（LAUSD）校園的重新開放而急劇增加。

截至1月15日的一周內，K-12學校的學生和教職員工進行了近59萬5000次測試，其中11%為陽性，低於前一周的15%。儘管上周估計有6.5萬名學生和教職員工檢測呈陽性，但僅發現了三起新的疫情（兩起在小學和一起在高中），這表明最近的大多數病例代表了社區傳播的高比率。

為幫助確保學校的安全，本周計畫開設140多家學校疫苗 診所，並計畫在2月份開設近500 家學校疫苗診所。為五至11歲的兒童提供兒科疫苗，並為12歲及以上的符合條件的學生提供加強劑。

所有受感染的學生和教職員工都必須在家中與他人隔離至少五天。在隔離期第五天檢測為陰性的無症狀學生和教職員工可在隔離期第六天或之後返回學校，返回的學生和教職員工必須保持無症狀，並在室內和其他人周圍時始終佩戴醫用口罩直到他們的陽性測試或症狀開始的那一天過去了十天。

「在Omicron激增期間，學校能夠進行面對面學習並不容易，我讚揚學校社區為確保兒童和教職員工的安全所做的所有工作。平均而言，四分之三的學生沒有完全接種疫苗，因此使用感染控制措施來限制高傳染性變種的傳播至關重要。只有在學校的所有人都承諾完全遵守公共衛生措施的情況下，才有可能在激增期間優先考慮並確保學校的安全。在無症狀個體有很多機會傳播給他人之前，頻繁的檢測可以幫助識別出病毒，因此敦促家長允許他們的孩子參加學校的檢測專案，每個被感染的人都需要遵守旨在減少學校疫情的以學校為基礎的隔離和檢疫規則」， 公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說。