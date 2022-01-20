免費居家檢測劑提前一天上線 民眾蜂擁下單

拜登政府原定19日啟動的「免費居家新冠檢測劑」(Free at-home COVID-19 tests) 網站提前一天上線，大家18日瘋搶訂購。(Pexels)

拜登 政府原定19日啟動的「免費居家新冠檢測 劑」(Free at-home COVID-19 tests) 網站提前一天上線，大家18日瘋搶訂購，導致當天最熱門的話題莫過於「居家檢測劑有了，你下單了嗎？」由於上網預訂只需費時不到一分鐘，許多民眾紛紛在網上分享快訊，通知廣大親友趕緊訂貨，將免費檢測劑拿到手。線上領取居家檢測劑，一度成為全美不分男女老少，最為關注的話題。

根據公共政府追蹤數據，該網站18日試用，一度有超過75萬人在線，目前不清楚收到多少張訂單。

還沒有下訂單的民眾別擔心上，即日起仍可上COVIDTests.gov網站，免費預訂居家新冠檢測劑。只需要提供姓名與住址，不必填寫信用卡號碼也不需付運費。建議可填上電郵以追蹤訂單最新狀態。據悉，民眾在訂單收到後七至12天左右將收到檢測劑，而每家收到的居家新冠檢測劑品牌可能不同，但這些都已通過聯邦食品暨藥物管理局 (FDA) 批准，有效檢測出Omicron變種病毒 。

紐約傳有多位室友合租公寓，其中一名室友登錄聯邦網站申請後，被告知他們的住址已被註冊，無法預訂。有人說一個住址最多可申請註冊兩次居家檢測盒，不過洛杉磯阿罕布拉市也有五名同住室友遇到類似狀況，但第二名室友在第一名註冊室友成功下訂單後，再註冊一次就被告知無法預訂。同一個地址註冊第二次都無法下單。

根據白宮發出的聲明指出，為確保廣大民眾都能拿到，每個地址只能預定一次，每次提供四組居家新冠檢測劑；拜登政府也啟用免費熱線，協助民眾上網預約，且與全國和地方團體合作，幫助重災區和高風險社區居民下訂。