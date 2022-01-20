我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

免費居家檢測劑提前一天上線 民眾蜂擁下單

記者謝雨珊／洛杉磯報導
拜登政府原定19日啟動的「免費居家新冠檢測劑」(Free at-home COVID-19 tests) 網站提前一天上線，大家18日瘋搶訂購。(Pexels)
拜登政府原定19日啟動的「免費居家新冠檢測劑」(Free at-home COVID-19 tests) 網站提前一天上線，大家18日瘋搶訂購。(Pexels)

拜登政府原定19日啟動的「免費居家新冠檢測劑」(Free at-home COVID-19 tests) 網站提前一天上線，大家18日瘋搶訂購，導致當天最熱門的話題莫過於「居家檢測劑有了，你下單了嗎？」由於上網預訂只需費時不到一分鐘，許多民眾紛紛在網上分享快訊，通知廣大親友趕緊訂貨，將免費檢測劑拿到手。線上領取居家檢測劑，一度成為全美不分男女老少，最為關注的話題。

根據公共政府追蹤數據，該網站18日試用，一度有超過75萬人在線，目前不清楚收到多少張訂單。

還沒有下訂單的民眾別擔心上，即日起仍可上COVIDTests.gov網站，免費預訂居家新冠檢測劑。只需要提供姓名與住址，不必填寫信用卡號碼也不需付運費。建議可填上電郵以追蹤訂單最新狀態。據悉，民眾在訂單收到後七至12天左右將收到檢測劑，而每家收到的居家新冠檢測劑品牌可能不同，但這些都已通過聯邦食品暨藥物管理局 (FDA) 批准，有效檢測出Omicron變種病毒

紐約傳有多位室友合租公寓，其中一名室友登錄聯邦網站申請後，被告知他們的住址已被註冊，無法預訂。有人說一個住址最多可申請註冊兩次居家檢測盒，不過洛杉磯阿罕布拉市也有五名同住室友遇到類似狀況，但第二名室友在第一名註冊室友成功下訂單後，再註冊一次就被告知無法預訂。同一個地址註冊第二次都無法下單。

根據白宮發出的聲明指出，為確保廣大民眾都能拿到，每個地址只能預定一次，每次提供四組居家新冠檢測劑；拜登政府也啟用免費熱線，協助民眾上網預約，且與全國和地方團體合作，幫助重災區和高風險社區居民下訂。

檢測 拜登 變種病毒

上一則

加州新冠住院數逼近疫情高峰 醫護吃緊

延伸閱讀

拜登：俄軍可能入侵烏克蘭 普亭會後悔「付出代價」

拜登：俄軍可能入侵烏克蘭 普亭會後悔「付出代價」
整理／拜登就職周年記者會「5重點」一次看

整理／拜登就職周年記者會「5重點」一次看
圖輯／拜登上任一周年 最常去這一州

圖輯／拜登上任一周年 最常去這一州
取消對中加徵關稅？拜登說「不確定」

取消對中加徵關稅？拜登說「不確定」
直播／拜登就職一周年 召開記者會

直播／拜登就職一周年 召開記者會
一洲焦點／都會治安敗壞亞裔首當受害、拜登就任一周年

一洲焦點／都會治安敗壞亞裔首當受害、拜登就任一周年

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06
加州新職場防疫規定14日起生效。（美聯社）

加州職場 嚴檢測、戴口罩 防疫新規14日起生效

2022-01-14 02:20

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲