稅務如續優惠 買特斯拉省近萬元

特斯拉 ( Tesla ) 是華人青睞的品牌之一。(本報檔案照)

近些年，隨著油價 上漲，購車稅務優惠等原因，讓越來越多的人青睞電動車 。而在眾多電動車中，特斯拉 ( Tesla ) 是華人最為青睞的品牌之一。購買特斯拉本來有加州和聯邦政府的稅務優惠，但是因為銷售數量達標，聯邦優惠已經停止。不過目前聯邦參議院重提包含特斯拉在內的電動車優惠相關法案，且該法案有望在今年通過。假設相關法案通過，消費者購買特斯拉可能有機會立即省近萬元。

拜登政府非常在意環境節能等環保議題，去年民主黨特地在「重建更好未来」法案（BBB）中擬定，打算重新給特斯拉電動車購買者提供8000元或1萬元的稅務優惠，好多人聽聞都為之振奮，十分期待。這項法案原也已在眾院通過，但後來慘遭參院反對，導致整個法案夭折，直接抹殺了眾人的期待。不過好消息是，目前民主黨打算將重建更好未來法案中的某些條例，單獨拆開來闖關，這其中似乎也包括了有關提供電動車稅務優惠的條例。相當關注稅務動向的會計師張青對於特斯拉可再享有稅務優惠，本來也是非常期待，法案停擺令他有些失望。不過他認為，民主黨注重節能環保相關議題，且電車優惠又被再次討論的情況下，建議現在想買電動車的民眾可暫時觀望，他相信在不久後，有機會有更多電動車補貼相關稅務優惠問世。

除了特斯拉以外的電動車，多數目前都可享有聯邦政府最多7500元稅務抵扣額。想購買特斯拉的民眾，目前則不可享受7500元稅務優惠，但可上網查詢是否符合加州及地方政府的電動車購買補貼資格。根據特斯拉官網，加州政府提供的補貼最高達4500元。其他地方政府的補貼也不少，包括洛杉磯水電局提供在家裝有電動車充電站的民眾500元的補貼、巴沙迪那 (Pasadena) 水電局也提供購買新電車民眾，最多1500元補貼。詳細電動車補貼項目建議可詢問自家會計師。

事實上，讓民眾轉為購買電動車的原因很多，油價大幅上漲就是其中的重要原因之一。全美油價在2021年上漲了58%。有專家預測，2022年油價將繼續上漲。昂貴油價如今確實讓不少家庭吃不消。油車油價及維修價高但電車賣價高，很多人開始思考，到底現在換電動車到底划不划算 ?

據Kelley Blue Book統計，電動車平均價格為5萬6000元，比整個汽車行業的平均售價高達約1萬元。從平均價格來看，電動車與入門級豪車相當。為了節約時間並提升電池壽命，許多電動車所有者，會在家中安裝Level 2充電樁，耗費約為2000元。電車的入門門檻相對較高，但持有成本，卻比油車低。

第三方評級機構「消費者報告」的研究顯示，電車持有者在能源方面的花費，比汽油車持有者低大約60%。研究公司「We predict」的調研指出，在相似的36個月使用情況下，電車的維護花費，比汽油車低31%。倘若綜合考量汽車買入價、保養、維護及能耗節省等因素，聯邦能源部報告顯示，倘若使用15年，電車的每一哩使用成本約為0.45元，油車是0.47元。以車輛的平均使用壽命20萬哩計算，油車的成本達到9萬4540元，而電車則是9萬160元，兩者相差4380元。