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累計近85萬例 加州未成年染疫住院率創新高

編譯組╱綜合報導
數據顯示，加州未成年人新冠住院率創新高。（美聯社）
數據顯示，加州未成年人新冠住院率創新高。（美聯社）

加州未成年人新冠住院率，最近創下自疫情開始以來的新高，尤其還未符合疫苗接種資格的年幼兒童。自疫情爆發以來，加州0到17歲未成年人確診病例，已累計將近85萬例，其中有44人死亡。

舊金山加大小兒傳染病與全球衛生科主任魯爾（Theodore Ruel）說：「未成年人不會感染新冠、不會出現重症的假設，在Delta和Omicron這兩波疫情中站不住腳。即便兒童在確診病例中占少數，但有些人仍會嚴重到需要住院，甚至死亡。」

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）上周指出，加州未成年人在這波Omicron疫情中住院的人數已超過上個冬季。衛生廳公布的數據顯示，加州1月4日有90名未成年人因感染新冠住院，創下新高，打破去年1月單日41名未成年人住院的最高紀錄，也超越去年12月29日創下的50人紀錄。

魯爾說：「未成年人確診病例增加的速度和成年人一樣快。我認為，在疫情早期之所以少有未成年人感染新冠，是因為居家避疫和學校關閉，他們比較沒有機會接觸染疫者的緣故。」

加州小兒科專家表示，有未成年人的家庭目前不需要恢復居家避疫，因為必須上班的家長需要學校和托兒服務，而且社交隔離讓孩子們的精神健康受影響。

不過，專家建議家長重拾早期的防疫措施，包括限制聚會、避免參加不必要的活動、讓最年幼、最無抵抗力的家人戴口罩、與他人保持社交距離、接種疫苗等，以防止他們感染Omicron或出現罕見的小兒多重發炎症候群（MIS-C）。

橙縣基礎醫療網路（Primary Care Network）兒童醫院小兒科醫師鄧武（Angela Dangvu，音譯）說：「小兒多重發炎症候群很罕見，但很嚴重，它會造成心臟功能衰退，需要靠醫療設備維生，有些兒童因此死亡。因此，家長必須為子女判斷哪些活動非參加不可，以及參加活動染疫的機率有多高。」

數據顯示，加州12歲到17歲未成年人的新冠疫苗接種率目前為65%，但5歲到11歲未成年人的接種率只有19%，僅分別略高於美國平均的54%和16%。

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